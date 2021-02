In der Schwäche einsteigen? SG Index-Nachkaufzertifikate!

Für alle Anleger, die über einen Einstieg nachdenken, sich aber auf aktuellen Höchstkursen (noch) nicht mit der vollen Summe in den Markt stürzen wollen, hat die Société Générale ein Konzept entwickelt: SG Nachkaufzertifikate investieren zunächst nur 40 Prozent des Nominalwerts, anschließend wird bei vorab definierten Kursrückgängen von jeweils 10 Prozent maximal dreimal für je 20 Prozent des Nominalwerts nachgekauft. Fällt der Basiswert also tatsächlich an drei beliebigen Tagen unter 90, 80 und 70 Prozent des Startwerts, dann errechnet sich ein durchschnittlicher Einstandskurs von höchstens 88 Prozent. Anleger müssen sich weder um das Timing noch um die Bereitstellung des Kapitals kümmern und erhalten zudem eine attraktive Verzinsung für die mitgeführte Cash-Komponente. In der Zeichnung sind aktuell Nachkaufzertifikate auf die Indizes EuroStoxx50 (EU0009658145), den Stoxx Global Select Dividend 100 (US26063V1180), den S&P 500 (US78378X1072) sowie den MSCI Emerging Markets Index (CH0007292201), weitere Indizes sind geplant.

Zum Start vier wichtige Indizes

Das Nachkauf-Zertifikat auf den EuroStoxx50 kann unter der ISIN DE000SR7X0P4 in einer Stückelung von 1.000 Euro bis zum 26.2.21 zum Preis von 101,5 Prozent gezeichnet werden. Die Verzinsung der Cash-Komponente beträgt 2,25 Prozent p.a., die Zinszahlung erfolgt jährlich Anfang März (erstmals 7.3.22). Das Zertifikat wird am 5.3.26 zurückgezahlt.

Die gleiche Strategie auf den Stoxx Global Select Dividend 100 Index ist bis zum 26.2.21 unter der ISIN DE000SR7X0N9 zu zeichnen. Der Zinssatz liegt bei 4 Prozent p.a., ansonsten ist es identisch.

Auf den S&P 500 ist die Strategie unter der ISIN DE000SR6YDB7 bis zum 9.2.21 ohne Ausgabeaufschlag in Zeichnung. Das Zertifikat ist in einer Stückelung von 1.000 US-Dollar nominiert und zahlt 2 Prozent p.a. auf die Cash-Komponente. Fälligkeit und Rückzahlung am 18.2.25.

Auch das Produkt auf den MSCI Emerging Markets Index mit der ISIN DE000SR60DB7 wird in US-Dollar abgerechnet, allerdings mit einer Stückelung von je 2.000 US-Dollar. Der Zinssatz liegt hier bei 3 Prozent, ansonsten entspricht es der Ausgestaltung des S&P 500-Produkts.

ZertifikateReport-Fazit: Wer sich gar nicht erst auf die persönlichen Timing-Fähigkeiten verlassen möchte, sondern zunächst mit einem Basisbetrag investieren und dann in eventuellen Schwächephasen automatisiert nachkaufen möchte, erhält mit den SG-Nachkaufzertifikaten passende Strategien, die neben dem Kurspotenzial auch noch eine attraktive Verzinsung des Cash-Anteils bieten.

Autor: Thorsten Welgen