Schwacher Euro beflügelt Dax

Vor dem Hintergrund des weiter schwachen Euro legt der Dax zu Beginn der Handelswoche weiter leicht zu. Rückenwind kommt auch von der Wall Street. Facebook macht offensichtlich Ernst mit der BezahlversionAndreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten“Den Dollar haben wohl viele zu frühzeitig abgeschrieben und sind auf dem falschen Fuß erwischt worden“ sagt Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Die als “taubenhaft” interpretierten Signale der EZB im Rahmen ihrer letzten Zinssitzung in Kombination mit den anziehenden Renditen in den USA, wo 10jährige Treasuries kurzfristig über 3% p.a notierten, verhalfen dem Greenback zu einem Comeback. Allerdings sollte die Dynamik der Dollar-Stärke nach der deutlichen Kursbewegung der letzten Tage nun zumindest kurzfristig etwas nachlassen“ , so der Experte weiter.Eine schwache Nachfrage aus dem Ausland hat die Nachfrage nach deutschen Industriegütern im März belastet. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag der gesamte Auftragseingang 0,9 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Nach einer Abwärtskorrektur des Februar-Ergebnisses ist dies schon der dritte Rückgang in Folge. Analysten hatten für März einen leichten Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.Geringe Schäden und hohe Kapitalerträge haben dem weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück einen überraschend guten Start ins Jahr verschafft. Nach dem ersten Quartal stand unter dem Strich ein Gewinn von 273 Millionen Euro und damit gut drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Vorstandschef Ulrich Wallin sieht den Konzern damit auf Kurs, im laufenden Jahr wie geplant einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro zu erzielen.Der Lebensmittelriese Nestle übernimmt das Handelsgeschäft von Starbucks. Damit kann Nestle Starbucks-Produkte wie Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee in allen Supermärkten anbieten. Für die weltweiten Vermarktungsrechte zahlt Nestle 7,15 Milliarden US-Dollar (6 Mrd Euro) in bar. Das Geschäft soll sich ab 2019 steigernd auf Umsatz und Gewinn von Nestle auswirken. Außerdem verspricht sich Nestle von dem Zukauf eine Stärkung seines Geschäfts in Nordamerika.Facebook betreibt angeblich Marktforschung, um das Interesse an einer Bezahlversion ohne Werbung herauszufinden. Nach dem jüngsten Datenskandal gebe es bei dem Online-Netzwerk intern wieder etwas mehr Zuspruch für solche Überlegungen.Facebooks Gründer und Chef Mark Zuckerberg hatte die Möglichkeit einer Bezahl-Variante erstmals bei der Anhörung im US-Kongress im April angedeutet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.