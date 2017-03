Schwach, schwächer, WTI Öl

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Seit dem Abverkauf in WTI Öl, der für einen Großteil der Marktteilnehmer völlig unerwartet kam, schaffen es die Bullen nicht, den Markt wieder für sich zu gewinnen. Wir hatten immer wieder hervorgehoben wie wichtig es ist, dass der Markt sich in der erwarteten Gegenbewegung, nach Abschluss von Welle i in Gelb, innerhalb eines korrektiven Musters bewegt. Dies konnte bisher mehr als nur erfüllt werden und die Bären machen deutlich, dass sie noch nicht fertig sind. Plötzlich mehren sich auf die Stimmen die d´accord gehen, dass dem Markt ein Potenzial bis in den Bereich der $40 zugrunde liegt.





Dies wurde noch vor 3 Wochen als völlig utopisch und übertrieben abgestempelt. Auch wenn wir für unsere Aussagen immer wieder angegangen werden, so zeichnet sich deutlich ab, dass es oftmals lediglich der Mangel an Vorstellungskraft ist, der andere "Experten" von uns unterscheidet. An dieser Stelle muss jedoch gesagt werden, dass die eigene Vorstellungskraft in der Analyse eines Marktes nichts zu suchen hat und somit bereits von vorneherein den Keim zur Fehleinschätzung in jeder Markteinschätzung darstellt. Wer sich nicht "vorstellen" kann, dass WTI sogar bis in den Bereich der $20 Marke korrigieren kann, konnte sich auch nicht vorstellen, dass Gold nach seinem Hoch im Jahr 2011 bis in den Bereich der $1000 Marke zurück läuft und wird sich somit aller Wahrscheinlichkeit nach erneut massive Fehleinschätzungen treffen.

Am Finanzmark kommen Sie nur weiter und outperformen die Masse der Anleger wenn Sie vor dem Start einer Bewegung Wissen wohin der Markt läuft. Nicht drei Wochen später wenn sich wie aktuell bereits die ersten 10% Abverkauf ausgespielt haben und der Markt so langsam realisiert was eigentlich vor sich geht. Wir hatten die bärische Bewegung seit Monaten in unseren Charts verzeichnet und den Short Tradingbereich auf den Dollar genau abgefangen.













Richten wir unseren Blick auf das übergeordnete Bild. Um ein Anlaufen der bisherigen Tiefs oder sogar des Bereiches von $20 und tiefer hervorzurufen, wollen wir den Markt in erster Linie unter $35 sehen. Erst dann lässt sich auch rein technisch das Aufwärtspotenzial in Welle alt. 2 in Lila aufrechterhalten. Für den Moment sehen wir somit weiterhin von sämtlichen Lonpositionierungen im Markt ab und richten unseren Blick seit Erreichen unseres Zielbereiches, im Bereich der $55 Marke, weiterhin in südliche Gefilde, um einen nachhaltigen und vor allem belastbaren Boden im Markt auszubauen.

Im einem Umfeld der Rohstoffe wie WTI ÖL, wissen Sie entweder davor Bescheid und agieren entsprechend, oder Sie wissen gar nichts und müssen wie die Masse im Nachgang auf die Begebenheiten reagieren, wenn Verluste bereits angelaufen und Chancen vertan sind. Kommen auch Sie zu Deutschlands akkuratester Marktanalyse mit einer Trefferquote von 78% auf unsere Tradingbereiche.

Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG