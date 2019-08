Schulden zum Nulltarif klingt nach wie vor erst einmal ungewohnt, ist auf dem Anleihenmarkt aber längst Realität – und neuerdings sogar bei langen Laufzeiten möglich. So emittierte die Deutsche Finanzagentur am Mittwoch erstmals in ihrer Geschichte eine 30-jährige Bundesanleihe, die einen Kupon von 0,0 % aufweist. Die Emission galt auch als Test, wie solche Anleihen vom Markt aufgenommen werden. Das Ergebnis: Eine eher durchwachsene Nachfrage. Für das Emissionsvolumen von zwei Milliarden Euro wurden Gebote in Höhe von rund 870 Millionen Euro abgegeben. Dabei lag die durchschnittliche Rendite bei -0,11 %.



Somit rentieren alle deutschen Staatsanleihen im negativen Bereich – und stoßen dennoch auf eine Nachfrage. Vor allem Pensionsfonds und Lebensversicherungen sind gesetzlich verpflichtet, einen gewissen Anteil an top-gerateten und "sicheren“ Anleihen zu halten. Dazu zählen Bundesanleihen, selbst wenn sie eine negative Rendite einbringen.



Als problematisch wird dabei eine weitere Käufergruppe angesehen: Die Notenbanken. Durch neuerliche Ankaufprogramme für Anleihen beziehungsweise die Ersetzung bestehender, auslaufender Papiere werden immer mehr Anleihen dem Markt entzogen, da EZB & Co. die Papiere bis zu ihrer Fälligkeit halten. Aus einem sinkenden Angebot wird dann bei gleicher Nachfrage eine Teuerung – also womöglich weiter sinkende Renditen.



Angesichts des günstigen Zinsumfelds prüfen die USA einem Bericht der Financial Times zufolge bereits die Einführung einer 100-jährigen Anleihe – frei nach dem Motto: „Günstiger wird’s nicht“.