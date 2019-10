Schulden machen ist modern

Auch wenn aktuell in der Eurozone die Staatsschulden minimal gesunken sind, so sind doch die Schuldenberge weltweit hoch und gefährlich





Im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt finden sich die höchsten Schuldenquoten in Griechenland mit 180,2 Prozent, in Italien mit 138 Prozent und in Portugal mit 121,2 Prozent. Auch Zypern bringt es auf 107,2 und Belgien auf 104,7 Prozent. Über die niedrigsten Schuldenquoten können sich Estland mit 9,3 Prozent, Luxemburg mit 20,3 Prozent und Bulgarien mit 20,4 Prozent freuen. Deutschland befindet sich im Mittelfeld mit 61,2 Prozent.





Immens hohe Schulden können Auswirkungen auf ein Finanz- und Währungssystem haben. Im schlimmsten Fall droht ein Staatsbankrott, Renten- und Sozialsysteme sind gefährdet. Doch um Deutschland steht es nicht so schlecht, eine Zahlungsunfähigkeit wird als unwahrscheinlich erachtet.







Dennoch fordert der Kampf gegen die Staatsverschuldung auch seinen Tribut beim Normalbürger. Die Negativverzinsung erfasst auch Bürger, die selbst keine Anleihen besitzen. Denn Renten- und Lebensversicherungen müssen per Gesetz Teile ihres Geldes in Staatspapieren anlegen. Dann können die Zinsen für Lebens- oder Rentenversicherungen fallen. Oder, wie gerade passiert, kündigen Banken ihren Kunden teure Prämiensparpläne, die noch hohe Zinsen als Vertragsinhalt haben.







