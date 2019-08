Schulden, Schulden, Schulden

In der EU sind die Sorgenkinder immer noch Italien, Griechenland und auch Portugal. Auf Platz Eins weltweit steht Japan, dies schon länger

Auch afrikanische Länder und der Libanon sind unter den zehn am meisten verschuldeten Ländern. Und was macht die größte Wirtschaftsmacht der Welt, was machen die USA? Mit der sogenannten „Schuldenobergrenze“ suggerierten die USA, dass damit die Defizitausgaben limitiert seien. Denn die Gesamtverschuldung sollte eingebremst werden. Doch dann kam die Finanzkriese und die Schulden Amerikas stiegen stark an.







Etwa alle sechs Monate wurde die Schuldenobergrenze nach oben verschoben – um eine halbe Milliarde US-Dollar jeweils. Heute verstehen die amerikanischen Politiker unter der Schuldenobergrenze nur ein Datum, ab dem vom Finanzministerium kein Geld mehr geliehen werden kann. Dies stimmt so aber auch nur in der Theorie, denn besondere Notfallbefugnisse erlauben es dem Finanzminister darüber hinaus Zahlungsausfälle zu umgehen.







Die Verschuldung steigt also weiter an und wenn man einen Blick in die Geschichte wirft, so sind alle ungedeckten Papierwährungen irgendwann wertlos geworden. Nicht nur in den USA, sondern weltweit läuft die steigende Verschuldung weiter. Um die Zukunft der jetzigen Währungsstrukturen ist es also nicht gut bestellt.







Um dem Dilemma zu entgehen, ist ein Investment in Edelmetalle sinnvoll. Um von einem steigenden Goldpreis vermehrt zu profitieren, empfiehlt es sich, einen Teil des Portfolios in Goldgesellschaften zu stecken. Zu den gut aufgestellten Unternehmen gehören Ximen Mining und Revival Gold.







Ximen Mining, ein wichtiger Landbesitzer im Greenwod Mining-District in British Columbia, hat mehrere Projekte an Partner ausgegliedert (Gold Drop-Projekt, Brett-Goldprojekt, Treasure Mountain-Silberprojekt), welche diese Projekte dann entwickeln. Aufsehen erregte das Gold Drop-Projekt mit dem siebtbesten Bohrergebnis im Jahr 2019. 129 Gramm Gold und 1154 Gramm Silber pro Tonne Gestein wurden in nur 20 Metern Tiefe gefunden. Und bei der Kenville-Goldmine soll noch Ende des Jahres der erste Doré-Barren gegossen werden.







In Idaho konzentriert sich Revival Gold auf das Beartrack- und das Arnett-Goldprojekt. Ersteres hat bereits früher produziert und 600.000 Unzen Gold hervorgebracht. Erste Bohrergebnisse brachten bis zu fünf Gramm Gold pro Tonne Gestein. Zudem besitzt Revival Gold 51 Prozent am Diamond Mountain Phosphat-Projekt in Utah.







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/