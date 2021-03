Schreckgespenst Inflation: Wachsende Furcht, Lebensmittelpreisanstiege von bis zu 61 % und Profiteure Gold & Bitcoin

Google-Suchvolumen für Begriff "Inflation" Anfang März auf 5-Jahres-Hoch

Zeitgleich steigt Interesse an Gold und Bitcoin

Preisanstiege: Sojabohnen binnen eines Jahres bis zu 61 % teurer

Inflationsrate im Februar bei 1,3 %, im Dezember waren es noch Minus 0,3 %

Geldmenge im Euro-Raum seit 1997 mit Anstieg von 245 %

Zu keinem Zeitpunkt innerhalb der letzten 5 Jahre suchten weltweit mehr Google-User nach dem Suchbegriff „Inflation“ als diesen März. Zeitgleich steigt das Interesse an Bitcoin und Gold, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht.

Auch die Suchbegriffspaare „Inflation Bitcoin“ und „Inflation Gold“ erreichen neue Höchstwerte bei der Google-Suche. Beide Assets gelten als Schutz vor einem Kaufkraftverlust, nicht zuletzt aufgrund der Limitierung der Güter.

Wie die Infografik aufzeigt, zogen die Preise zuletzt mitunter beträchtlich an. So sind Sojabohnen dieser Tage 61 Prozent teurer, als noch vor einem Jahr. Zudem kommt es zu einer Verteuerung bei diversen Dienstleistungen. Beispiel Friseur: einzelne Salons erhöhten die Preise nach Wiedereröffnung Anfang März um bis zu 31,3 Prozent.

Die Inflationsrate in Deutschland lag im Februar bei 1,3 Prozent. Im Januar lag diese noch bei einem Prozent, im Dezember waren es hingegen Minus 0,3 Prozent. Zahlreichen Marktexperten zufolge könnte die Inflationsrate jedoch bereits in Bälde bei 2 bis 3 Prozent liegen.

Die Notenbanken brachten im Angesicht der Pandemie hohe Geldmengen in den Umlauf – ein Faktor, der Inflations-Szenarien wahrscheinlicher macht, so das Narrativ einiger Marktbeobachter. Gemäß der Infografik lag die Geldmenge M3 in der Eurozone im Dezember bei 14,5 Billionen Euro – im Vorjahr waren es lediglich 13 Billionen Euro. Seit dem Jahr 1997 stieg die Geldmenge um 245 Prozent.



Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://block-builders.de/schreckgespenst-inflation-wachsende-furcht-lebensmittelpreisanstiege-von-bis-zu-61-und-profiteure-gold-bitcoin/

Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.