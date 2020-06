Schnellboote statt Supertanker

„Old Economy“ im Sinkflug Während jede normale Geschäftstätigkeit nur im Rahmen einer verlässlichen und stabilen Rechtsordnung dauerhaft gedeihen wird, tun sich zwischen den verschiedenen Geschäftsmodellen deutliche Unterschiede auf. Alteingesessene Geschäfte sind schon seit einiger Zeit in der Krise, manche sind sogar bereits komplett verschwunden. An deren Stelle treten vermehrt innovative Tech-Unternehmen aus den unteren Börsenligen. Schon bald wird man diese auch im DAX begrüßen. Erinnern Sie sich beispielsweise noch an die Jahrtausendwende? Als „Wachstumsaktien“, die oft genug nicht einmal eine echte Wachstumsstory anzubieten hatten, die Anleger elektrisierten? In den USA erlebten wir erst das Aufpumpen und dann schließlich das Platzen der Internetblase. Hierzulande sorgte der Neue Markt für Goldgräberstimmung. Was folgte, ist bekannt. Von den allermeisten Unternehmen spricht heute aus nachvollziehbaren Gründen – Insolvenz, Bedeutungslosigkeit oder gar Anlagebetrug – niemand mehr. Damals wurde auch die Einteilung in Old und New Economy erfunden. Während das eine für die Vergangenheit stand, versprach das andere eine glänzende Zukunft. Ganz so einfach war es dann aber doch nicht. Neben den Fehlern, die selbst die Stars der New Economy machten, hat in der Zwischenzeit auch die Old Economy dazu gelernt. Große Konzerne nutzten ihre Finanzkraft, um sich zu modernisieren und passten sich an die geänderten Rahmenbedingungen an. Sie übernahmen kleinere Wettbewerber, bevor diese ihnen gefährlich werden konnten, oder sie kopierten gleich deren Geschäftsmodelle. Und dennoch stehen große Teile der heimischen Wirtschaft heute – ziemlich genau 20 Jahre später – wieder an einer entscheidenden Weggabelung, wie nicht zuletzt die harten Corona-Lockdowns gezeigt haben.