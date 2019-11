Schmerzmittelherstellern droht Ärger in den USA

Schmerzmittel-Firmen könnte in den USA großer rechtlicher Ärger drohen. Die Justizbehörden prüfen, ob Hersteller und Händler abhängig machender Opioide gegen das bundesweite Suchtmittelgesetz "Controlled Substances Act" verstoßen haben. Die Ermittlung stehe aber noch am Anfang. Damit stellen die Behörden faktisch die Schmerzmittelhersteller auf die gleiche Stufe wie Drogendealer. In den USA gibt es angeblich ein ernst zu nehmendes Problem Schmerzmittel-Epidemie mit Hunderttausenden Toten durch Überdosierungen. EUWAX



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.