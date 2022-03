Das „Schlimme“ daran

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Schlimme am Krieg ist ohne Zweifel die menschliche Tragödie und die humanitäre Katastrophe. Aus wirtschaftlicher Sicht ist jedoch auch die Auswirkung solcher Konflikte auf die Weltwirtschaft und Finanzmärkte sowie die bleibende Ungewissheit sehr schlimm. Tragisch dabei ist, dass es vielen Menschen durch die aktuellen Geschehnisse nicht besser, sondern schlechter gehen wird. Und in dem Fall nicht aufgrund einer Naturkatastrophe oder eines Virus, sondern aufgrund reiner Machtbestrebungen.

Das „Schlimmste“ ist jedoch, dass wir im Westen – und besonders in Europa – so naiv gewesen sind und den wirtschaftlichen Gewinn über die Interessen des Friedens und der Sicherheit gestellt haben. Das beweist einmal mehr, dass es einen Konflikt zwischen unserem Leitbild und dem Leitbild in Ländern, wie Russland, gibt, welches nicht auf materiellen Wohlstand und freien Handel ausgerichtet ist. Von all dem hat sich Putin schon längst verabschiedet. Dabei nutzt er in seinem Machtstreben die Wirtschaft nur als ein Mittel.



Einiges müssen wir in Zukunft noch lernen. Und zwar, dass wir die Wirtschaft nutzen können, um Frieden und Sicherheit zu schaffen. Dass Märkte zwar nach dem billigsten und effizientesten Ergebnis streben und an sich wertfrei sind, aber Mängel haben, die mit unseren menschlichen Werten kollidieren. Als Garant für mehr Stabilität müssen wir lernen, unabhängiger zu werden und die eigene Versorgung mit Energie und Rohstoffen sicherzustellen. Natürlich plädiere ich auch weiterhin für den Freihandel. Aber wenn unzuverlässige Partner diesen missbrauchen, haben wir nur eine Möglichkeit: Den materiellen Wohlstand und den Handel im Interesse des Friedens zu opfern.

Ihr Hans Stegeman



Hans Stegeman, Chief Investment Strategist Triodos Investment Management

