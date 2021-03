Schlechte Stimmung nach Lockdown-Plänen

1. Volkswagen (WKN 766403)

In einem schwachen Marktumfeld verlieren auch die Papiere des neuen DAX-Schwergewichts Volkswagen deutlich an Wert und notieren über 4% leichter. Damit trägt die Aktie der Wolfsburger im DAX die rote Laterne. Nach starken Kurszuwächsen in den letzten Wochen scheinen Anleger heute vorerst Gewinne mitzunehmen.



2. Porsche (WKN PAH003)

Auch für die in Stuttgart rege gehandelten Papiere der Porsche SE Holding geht es am Dienstag deutlich bergab. Im Zuge des Kursanstiegs bei den beiden Volkswagen-Aktien hatte auch die Porsche-Aktie zuletzt zugelegt. Über die Porsche SE halten die Familien Porsche & Piëch als Großaktionäre die Mehrheit an Volkswagen.



3. Daimler (WKN 710000)

Die Riege der in Stuttgart meistgehandelten Automobilaktien komplettiert heute die Daimler AG. Auch die Daimler-Aktie verliert bis zum Mittag 2%. Nach den starken Kursgewinnen der letzten Wochen notiert die Aktie auf Monatssicht aber noch immer gut 8% im Plus.