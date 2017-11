Schlechte Nachrichten für Sparer

Dank EZB-Chef Mario Draghi blicken Anleger wieder optimistisch in die Zukunft, der DAX ist aus seiner Lethargie erwacht und dringt in neue Kursdimensionen vor. Die Nullzins-Ära wird zumindest in Europa noch lange nach dem Ende des verlängerten Anleihekaufprogramms anhalten. Dies ist zwar eine schlechte Nachricht für Sparer, führt aber auch dazu, dass die Aktienmärkte wegen der Alternativlosigkeit weiter gefragt bleiben. Anlegern empfehlen wir die Capped-Bonus Zertifikateauf EuroStoxx undauf den DAX. Zehnjährige deutsche Anleihen werfen rund 0,4 Prozent ab, während der DAX eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent bietet. Der Stoxx 50 lockt sogar mit 3,8 Prozent.

An den Aktienmärkten hat der Oktober eher einen schlechten Ruf. Seit einigen Jahren kann sich die Monatsbilanz aber sehen lassen, auch 2017 bestätigte sich der jüngste Trend mit kräftigen Zuwächsen von gut drei Prozent. Auch der November verläuft meist positiv: In den vergangenen zehn Jahren legte der DAX in 60 Prozent der Fälle zu und rückte im Durchschnitt um 1,4 Prozent vor. Den letzten stärkeren Monatsverlust gab es 2008 mit minus 6,4 Prozent.

Zinsen beeinflussen die Währungsmärkte

Wichtig sind aber auch die Reaktionen an den Anleihemärkten. Die Renditedifferenz zwischen zehnjährigen amerikanischen und deutschen Papieren weitete sich zuletzt deutlich auf 204 Basispunkte und damit den höchsten Stand seit April aus. Fallende Zinsen in Deutschland und anziehende in den USA führen zu einer stärkeren Dollar-Nachfrage und damit einer Dollar-Aufwertung gegenüber dem Euro. Auch dies sind gute Nachrichten für den mit zahlreichen Exportwerten gespickten DAX. Nach der Euro-Rally von bis zu 17 Prozent in den ersten neun Monaten scheint sich nun eine Trendwende abzuzeichnen.

Wer sein Depot um strategisch-offensive Euro-Inliner erweitern möchte, dem empfehlen wir die WKNs DM7P1C und DM7P1B. Wer noch auf der Suche nach einem günstigen Broker ist, dem empfehlen wir einmal beim Onlinebroker DEGIRO vorbeizuschauen.

Statistisch haben die Dollar-Bullen ebenfalls gute Karten: In den vergangenen zehn Jahren büßte das Währungspaar Euro/Dollar im November um durchschnittlich 1,8 Prozent ein, auch die Dezember-Bilanz ist negativ. Es wäre somit nicht überraschend, wenn wie so häufig in der jüngeren Vergangenheit zum Jahresende wieder Kurse von 1,03 bis 1,08 Dollar aufgerufen werden. Dies könnte den deutschen Blue Chips zusätzlichen Auftrieb verleihen, sofern die Wall Street nicht zu einer größeren Korrektur ansetzt.

Tech-Werte überzeugen

Nachdem zuletzt Alphabet, Amazon und Microsoft mit starken Bilanzen die Tech-Indizes weiter nach oben führten, legten auch Apple und Facebook nach. Bei Facebook lagen Umsatz und Gewinn über den Erwartungen. Nachbörslich büßte die Aktie aber leicht ein, der Konzern will kräftig investieren, um gegen Falschmeldungen vorzugehen. Tesla enttäuschte hingegen mit schwachen Quartalszahlen. Seit dem Rekordhoch im Juni büßte der Kurs über 20 Prozent ein, während der Gesamtmarkt weiter zulegte.