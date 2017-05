Schlechte Marktbreite im S&P 500

Der S&P 500 hat neue Allzeithochs markiert und notiert über dempsychologisch wichtigen Pegel bei 2400. Der Nasdaq-Index zeigt relativeStärke. Das zusammen wird von bullischen Beobachtern als gutes Zeichendafür genommen, dass Aktien noch weiteres Aufwärtspotenzial haben.Aktuelle Makro-Daten zeigen zwar einen gewissen Dynamikverlust imHausbausektor. Über alles befindet sich die US-Wirtschaft jedoch inkeiner schlechten Verfassung. Das BIP für Q1 ist in der zweitenSchätzung von +0,7% auf +1,2% aufgestuft worden. Das liegt zwar immernoch deutlich unter dem BIP-Wachstum von 2,1% des vierten Quartals 2016.Aber die geschäftlichen Investitionen in Anlagen wurden aufwärtsrevidiert und tragen jetzt fast 1,9% zum Wachstum bei. Zudem sind dieLagerbewegungen von der Berechnung des BIP ausschließenden „real finalsales of domestic product“ um annualisiert 2,2% angestiegen – nach +1,2%in Q4/2016.Damit erscheint die Verfassung der US-Wirtschaft keineswegs so, dass in2017 mit einer Rezession zu rechnen ist. Insbesondere die sich belebendeInvestitionstätigkeit lässt erwarten, dass die Wirtschaftsleistungkünftig eher wächst.Auch diesseits des Atlantiks steigen Wirtschaftsleistung und Stimmungan. Der ifo-Index erreicht den höchsten Stand seit Beginn seinerErhebung im Jahre 1991. Auch die Erwartungen steigen, liegen aber nochunter dem jüngsten Hoch aus Ende 2013.Der Rekordlauf des ifo Index wird von einigen Beobachtern alsWarnzeichen für eine baldige Korrektur im DAX genommen. Das traf in derVergangenheit durchaus zu. Allerdings ist die Zahl der Ereignissegering. Und so sollte man ein solches Zeichen zwar beachten, aber inseiner Relevanz auch nicht überbewerten.Der S&P 500 konnte in dieser Woche auch den hier diskutierten Pegel von2411 überwinden. Das mag mit dem Schlussstand vom Freitag bei knapp 2416noch nicht sonderlich signifikant sein, zumal gleichzeitig der VIXwieder Werte unter zehn zeigt und kurzfristig erneut überverkauft ist.Ein schon länger bestehendes Problem mit der Aufwärtsbewegung bei Aktienlässt sich mit dem Begriff der Marktbreite umschreiben. Die Marktbreitekann unterschiedlich analysiert werden.Bespoke Investments weist darauf hin, dass die fünf größten Aktien imS&P 500, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft und Alphabet, einenbedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des S&P 500 haben. SeitJahresbeginn ist der Aktienindex um fast 8% angestiegen. Rechnet manaber den Einfluss der größten Aktien heraus, bleiben lediglich +4,6%übrig. Zu Jahresbeginn trugen die fünf größten Aktien 11,6% zurMarktkapitalisierung des Index bei, aktuell sind es 13,7%. Fast dieHälfte der Indexgewinne seit Jahresbeginn wird mit weniger als 15% derMarktkapitalisierung erzielt – das zeigt nicht gerade eine breitangelegte Rally (siehe Chart!).Marktbreite in Zusammenhang mit längerfristigen Trends zu erfassen, istandere Möglichkeit. Der folgende Chart zeigt den prozentualen Anteil derAktien, die über ihrer SMA200 (SMA – einfacher gleitender Mittelwert)notieren. Die Schwelle von 40% hat sich als brauchbarer Warnpegelerwiesen. Notiert der Anteil der in diesem Sinne trendstarken Aktiendarunter, gilt die Marktbreite als schwach. Dann steigt dieWahrscheinlichkeit, dass der Gesamtmarkt abgewürgt wird und dieSchwerkraft zuschlägt. Im laufenden Bull-Run war das zwei Mal der Fall,Ende 2011/Anfang 2012, sowie Ende 2015/Anfang 2016. Wie der Chart zeigt,bewegt sich dieser eher nachlaufende Marktbreiten-Indikator aktuell ineinem für die Bullen “komfortablen” Bereich (siehe Chart!).Wenn von Marktbreite die Rede ist, kommt auch das „Hindenburg-Omen“ insSpiel. Stabile Marktbedingungen haben einen gewissen Grad vonUniformität, so dass dann eine bedeutende Anzahl von Aktien entwederneue 52-Wochenhochs oder entsprechende Tiefs produzieren dürfte. Trittaber beides zugleich auf, deutet das auf kommenden Trendwechsel hin. AlsSchwelle wird ein Anteilswert um 2,8% vorgeschlagen. Als zweitesKriterium gilt, dass der zu analysierende Index höher stehen sollte alsz.B. 50 Handelstage zuvor; bisweilen wird auch gefordert, dass einlängerfristiger Durchschnitt, etwa die SMA50, steigen sollte. Beachtetwird beim Hindenburg-Omen die Häufung solcher Ereignisse in einemkürzeren Zeitfenster. Der folgende Chart zeigt das aktuelle Ergebnis(siehe Chart!).Im Artikel „Does the Stock Market Have a Case of Bad Breadth?“ wird dasAuftreten des Hindenburg-Omens auch in Zusammenhang mit früherenMarktphasen gezeigt und seine Marktrelevanz für die Warnung vorsigifikanten Markt-Topps nachgewiesen.Der Verfasser dieses Artikels analysiert sodann, von welchen Sektorendie Schwäche nach Hindenbrug-Omen gegenwärtig stammt. Die drei Sektorenmit den stärksten langfristigen Aufwärtstrends (nach SMA200) sindFinanz-, Technologie- und Industriewerte. Das Hindenburg-Omen wirddemnach nicht von den wichtigsten zyklischen Sektoren erzeugt, so derVerfasser. Daher sei das Omen aktuell weniger relevant (siehe Chart!).In der mittelfristigen Betrachtung sieht das jedoch anders aus. Hierzeigen Finanzaktien deutliche Schwäche: Nur 21% dieser Gruppe zeigeneine steigende SMA50, 35% notieren darüber. Wenn der Anteil von Aktienüber einer SMA größer ist als der Anteil mit steigender SMA, weist daseher auf ein lokales Maximum hin. Damit liegt mittelfristig, auf Basisder SMA50, für diesen mit 17% Gewicht im S&P 1500 bedeutenden SektorTrendschwäche vor. Industriewerte (11% Gewicht) befinden sich demnach imDurchschnittsbereich und liefern keine besonderen Impulse für denGesamtmarkt.Eine andere Sichtweise auf die Marktbreite ist die Gegenüberstellung derKursperformance von Aktien mit hoher (LargeCap) und solchen mitniedriger Marktkapitalisierung (SmallCap). Wenn große Marktteilnehmerannehmen, der Gesamtmarkt notiert nahe eines lokalen Maximums, werdensie von illiquiden SmallCaps in liquidere LargeCaps umschichten, um sichim Falles eines Falles kursschonender vom Markt zurückziehen zu können.Umgekehrt ist relative Stärke der viel zahlreicheren SmallCaps einHinweis auf eine stabile Marktentwicklung mit breitem Fundament. Derfolgende Chart zeigt die Marktbreite anhand der Kursentwicklung zweierETFs auf US-LargeCaps und –SmallCaps (siehe Chart!).Wenn die rote Kurve steigt, zeigt das relative Stärke von SmallCaps. DieRichtung des blauen Volatilitäts-Bandes wird in der türkisen Signalkurveabgebildet. Ein Ausschlag nach oben zeigt übergeordnet relative Stärkevon SmallCaps, nach unten herrscht dementsprechend relative Stärke vonLargeCaps. Dies ist aktuell seit Mitte März der Fall und die Auswertungliefert momentan keine Hinweise auf eine kurz bevorstehende Wende. Diekurzfristige Entwicklung (rote Linie) ist jetzt nahe der Tiefpunkte ausMitte Februar 2016 und Mitte 2012. Beide waren in der Entwicklung derAktienkurse, wie auch im makroökonomischen Umfeld, wichtige Zeitpunkte.Damit entwickelt sich die Marktbreite aus vielerlei Sichtweisentatsächlich im übergeordneten Bild seit November vergangenen Jahres ineine ungünstige Richtung. Der Aufschwung bei Aktien wird von immerweniger Aktien getragen, zu einem bedeutenden Teil in den USA eben vonden eingangs erwähnten fünf großen Technologie-Werten. Die Entwicklungsteuert auf einen wichtigen Punkt zu, die Marktbreite ist jetzt nahezuso „schmal“ wie an markanten Zeitpunkten in den zurückliegenden mehr alssechs Jahren.Ein anderes Maß für Marktbreite, der TRIN-Index, setzt das tägliche, aufsteigende und sinkende Aktien entfallende Durchschnittsvolumen insVerhältnis. Hier zeigt sich, dass Mitte April ein Hoch erreicht wurde,sowie vor wenigen Tagen ein Tief (ein Hoch im TRIN entsprichtschlechter, ein Tief guter Marktbreite). Seitdem wird die so gemesseneMarktbreite wieder deutlich schlechter. Zudem befindet sich dieVolumenverteilung im S&P 500 zwar in Akkumulation – allerdings mitgeringer Dynamik und sinkendem durchschnittlichen Handelsvolumen.Alles in allem läuft der Motor hinter der Kursentwicklung damit nichtrund. Wenn ein Motor stottert, sinkt die Geschwindigkeit. Und wenn diesezu sehr sinkt, besteht die Gefahr, dass die Schwerkraft zuschlägt unddas Flugzeug abstürzt oder zumindest zu einer Notlandung gezwungen ist.Es sei denn, es gelingt, den Motor wieder rund lauf zu lassen. Was istdazu aktuell erforderlich?Die Teilnehmer an den Finanzmärkten spekulierten ab Februar 2016 aufPreissteigerungen und griffen bei „Sachwerten“, also auch Aktien, zu. Imzweiten Quartal 2016 war die Bodenbildung bei der Inflationsentwickungnach dem von der Fed besonders beachteten PCE-Price-Indicator (PCEPILFE– Kernrate) abgeschlossen, die Preisentwicklung lief bis zumJahreswechsel weiter hoch. Seitdem stagniert sie. Üblicherweise laufensteigende Zinsen und Preise zusammen, das gilt besonders (wieder), seitdie Fed mit einer gewissen Normalisierung der Zinspolitik begonnen hat:Zum Jahreswechsel markierte die Rendite der zehnjährigen US-TNotes bei2,6% ein Hoch, das in der ersten Märzhälfte noch einmal erreicht wurde.Mitte April und Mitte Mai wurden jeweils Jahrestiefs bei 2,2% erreicht,aktuell liegt die Rendite etwas darüber bei 2,25%.Was gebraucht wird, damit der Kursmotor wieder rund läuft? Die zweiteRunde bei der Inflation würde wieder mehr “Treibstoff” (=Kursphantasie)liefern! Vorsichtige Anzeichen gibt es von der Renditeentwicklung, aberauch der Goldpreis konnte zuletzt wieder zulegen und behauptet sich überdem Pegel von rund 1250 Dollar. Die Ölpreise konnten in denzurückliegenden Tagen deutlich steigen, Öl Brent versuchte zuletzt denAusbruch über den wichtigen Pegel bei 53 Dollar. Der misslang zwar, abereine Tageskerze mit langem unteren Docht unterhalb dieser Schwelle zeigtKaufdruck an. Auch Kupfer konnte sich von der Untergrenze einerSeitwärtsrange absetzen und notiert jetzt in deren Mitte. Nicht zuletzthat das am gestrigen Freitag aufwärts revidierte US-BIP-Wachstum für Q1den Inflationserwartungen wieder neues Leben eingehaucht.Damit mehren sich Anzeichen darauf, dass es bei den Preisen demnächsteinen zweiten Schub geben könnte. Davon dürften Aktien als „Sachwerte“und über die Inflationsillusion zunächst noch weiter profitieren. Dannmüsste sich allerdings auch die Marktbreite wieder verbessern, sonstbliebe das Fundament des Bull-Runs schwach.Der S&P 500 hat ein neues Allzeithoch markiert und einen wichtigen Pegelüberschritten. Allerdings läuft der Kursmotor aus Sicht der Marktbreitenicht rund. Dies dürfte die Rallye abwürgen, bzw. zumindest ernsthaftunterbrechen – es sei denn der Motor wird mit neuen Treibstoff versorgt.Der könnte aus einer neuen Runde Inflations-Phantasie bezogen werden.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/05/27/schlechte-marktbreite-im-sp-500/