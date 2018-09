Schlapper Dax ringt um 12.000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenSeit Tagen das gleiche Bild: Der Dax kommt einfach nicht zurück über 12.000 Punkte – und wenn, dann nur kurz. Anders die Wall Street Börse, hier geht es weiter aufwärts. Die Börsen in Asien allerdings tendieren schwächerGegen eine Erholung spricht vor allem der Handelskrieg zwischen den USA und China. In Verbindung mit Krisen in einigen Schwellenländern inklusive der Türkei hatte das bereits für einen sehr schwachen Start in den Börsenmonat September gesorgt. Signale für eine baldige Einigung in den Brexit-Gesprächen können die Stimmung kaum aufhellen.Der Dax ist gefangen zwischen der guten Börsenstimmung in den USA und den Kursverlusten in Asien. Der Euro fällt wieder unter 1,16 USD und der Ölpreis nähert sich den 80USD, nachdem wegen des Hurrikans Florence im Golf von Mexiko die Förderung für einige Tage gestoppt werden musste.Am Nachmittag kommen noch die Erzeugerpreise aus den USA und der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed (Beige Book) am Abend. Wichtig auch die EZB-Leitzinsentscheidung morgen ( Donnerstag). Mit einer Änderung des Leitzinses wird nicht gerechnet. Wohl aber erwarten Anleger, dass die Notenbanker das baldige Ende ihres Anleihekaufprogramms beschließen werden.Der Hersteller von Windturbinen Nordex hat aus Südafrika einen Auftrag über 80 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 252 Megawatt erhalten. Das ist der zweite größere Auftrag im September. In der vergangenen Woche hatte Nordex eine Order aus Argentinien über 99 Megawatt veröffentlicht. Der Großauftrag belegt, dass sich die Auftragslage bei Nordex verbessert, sagte ein HändlerDie Spekulationen um eine Fusion von Commerzbank und Deutsche Bank schießen weiter ins Kraut. Am Dienstag beflügelte ein Bericht des Nachrichtenmagazins “Der Spiegel” die Kurse der Dax -Konzerne, laut dem sowohl die Bundesregierung als auch die Vorstände der beiden Unternehmen einem Zusammenschluss offen gegenüber stehen. Allerdings lautet die Schlagzeile des betreffenden Spiegel Artikels: Es wäre eine Hochzeit aus Angst vor dem TodApple Fans erwarten, dass heute Abend (19 Uhr) ein neues iPhone kommt. Eckdaten: Der Bildschirm füllt fast die gesamte Vorderseite aus, dafür fällt der Home Button weg. Auch das iPhone X bekommt ein Facelift und heißt dann Xs. Und auch das iPhone 8 kommt als kostengünstige Variante mit Alugehäuse statt Edelstahl. Mit dem iPhone erwirtschaftet Apple zwei Drittel des Umsatzes.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.