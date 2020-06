Schiffe werden elektrisch

In Norwegen sollen elektrisch angetriebene Sightseeing-Schiffe in den Fjorden fahren. Küstenstädte sollen so vor Emissionen geschützt werden

Schwimmende Drehkreuze sollen die Passagiere von größeren Schiffen auf die Sightseeing-Schiffe bringen. Gleichzeitig wollen die Norweger dort auch Ladestationen installieren. Ziel ist eine umweltfreundlichere Schifffahrt. Auch an Brennstoffzellen-Systemen für große Schiffe wird emsig geforscht.





In diesen Brennstoffzellen wird Platin verbaut. Große produzierende Platin- und Palladiumprojekte in Südafrika gehören Sibanye-Stillwater, ebenso wie in den USA. Bei der Verarbeitung und dem Recycling von verbrauchten Katalysatormaterialien ist das Unternehmen weltweit führend. Nebenbei ist Sibanye-Stillwater auch ein bedeutender Goldproduzent mit Projekten in Südafrika und Südamerika.







Norwegen treibt das Thema emissionsfreie Antriebe besonders voran. Bereits seit 2015 ist dort die erste elektrisch angetriebene Auto- und Passagierfähre weltweit unterwegs. Die 80 Meter lange Fähre bekommt ihre Energie aus Lithium-Ionen-Akkus. Eingespart werden damit pro Jahr rund 2.680 Tonnen Kohlendioxid und 37 Tonnen Stickoxide.







Die nötigen Akkus brauchen unter anderem Lithium. Dieses besitzt Millennial Lithium in seinen zwei Projekten in Argentinien. Bereits weit fortgeschritten ist dabei das Pastos Grandes Lithium-Projekt - fast 13.000 Hektar und Bergbaulizenzen wurden bereits erteilt.







