Schießt Trump den DAX ab?

Die kurze Korrektur beim DAX könnte ein erster Vorbote gewesen sein auf das, was kommen wird, wenn Donald Trump seine politischen Ziele in den USA nicht erreichen kann. Die heile Trump-Welt bekommt schon erste Risse, doch noch stört es nicht nachhaltig. Das Kursniveau der US-Börsen basiert aber darauf, dass die Trump-Wette am Ende auch aufgeht. Anders sind die momentanen Bewertungen nicht zu rechtfertigen. Scheitern aber Steuerreformen und Infrastrukturprogramme, werden die Investoren massiv enttäuscht sein.

Da auch der DAX am Wohl und Wehe der Weltwirtschaft hängt, würde eine Abschwächung gerade die Exporttitel hart treffen, wäre auch der DAX zum Abschuss freigegeben. Doch soweit ist es noch nicht, vor der Dividendensaison ist gar noch ein Sprung auf ein neues Rekordhoch möglich. Denn die Stimmung der Investoren gibt einen massiven Kursrutsch eigentlich nicht her. Viele Anleger sind gegen harte Kursstürze abgesichert, der Pessimismus der Fondsmanager in den USA ist sogar auf mehrjährigem Höchststand.

Dies widerspricht auf dem ersten Blick dem niedrigen Niveau beim Angstbarometer VIX und beim VDAX-new im DAX, doch ist eine wirkliche Euphorie nicht zu spüren. Und bekanntlich startet die Hausse in der Depression und stirbt in der Euphorie. Gut möglich also, dass sich die Bären noch eine zeitlang gedulden müssen und man Risiken wie den Immobilienmarkt in China weiter ignoriert.

Aktienampel bleibt gelb bis grün

Das Fazit für Anleger lautet vor dem heißen Start in die Dividendensaison: Solange sich die Warnsignale nicht verstärken, muss man weiter in Aktien investiert sein. Die Aktienampel steht noch immer auf gelb bis grün. Bei steigender Euphorie gilt es aber sofort Put-Optionsscheine und Absicherungen einzuziehen. Fundamental sollten Anleger auch kommende Woche auf die Wirtschaftsdaten aus den USA und Fernost achten. Die Konjunkturmaschine muss weiterlaufen, das ist die Grundbedingung für weiter feste Aktienkurse und zufriedene Investoren. In Europa sichert dazu viele Aktien die Dividendenrendite nach unten ab.

