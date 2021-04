Schiebt „Big Tech“ den DAX an?

1. CureVac (WKN A2P71U)

Nach einem durchaus volatilen Handelsverlauf für die CureVac-Papiere am gestrigen Tag gewinnt die Aktie am Donnerstag unter hohen Umsätzen in Stuttgart rund 1,5%. Anleger warten derzeit weiter auf positive Meldungen rund um die laufende Phase-3-Studie, an der rund 40.000 Probanden teilnehmen sollen. Sobald diese Phase abgeschlossen ist, könnte es zeitnah zur Markteinführung des Vakzins kommen. Aus Unternehmenskreisen ist zu vernehmen, dass es im Laufe des zweiten Quartals soweit sein könnte.



2. BASF (WKN BASF11)

Am Tag der Hauptversammlung kann der weltgrößte Chemie-Konzern mit positiven Quartalszahlen aufwarten: „BASF ist stark in das Jahr 2021 gestartet. Den Rückenwind aus dem starken vierten Quartal 2020 konnten wir in das erste Quartal 2021 mitnehmen“, verkündete BASF-Chef Martin Brudermüller. Der Konzern hob daher auch die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Die Anleger lässt das wohl zunächst kalt: Die Aktie notiert als meistgehandelter Wert in Stuttgart 2,7% leichter.



3. Deutsche Bank (WKN 514000)

Für die Aktie der Deutschen Bank geht es nach den gestern vorgelegten Quartalszahlen weiter nach oben. Die Aktie klettert weitere 2,3% und notiert bei gut 11,50 Euro mittlerweile so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr. Auf Jahressicht konnte die Aktie nun sogar knapp 65% zulegen.