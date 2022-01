Den Scheinföderalismus überwinden

In Deutschland funktioniert vieles nicht so, wie gedacht. Die Pandemie kehrt vieles nach oben, was in normalen Zeiten wenig Beachtung fand. Erst jetzt stellen wir gemeinsam fest, dass Gesundheitsämter immer noch per Fax kommunizieren, die wesentlichen Studien zur Pandemie nicht aus Deutschland, sondern aus Großbritannien, Israel oder den USA stammen und Schulen immer noch geschlossen werden, weil für die Klassenräume keine Luftfilter angeschafft wurden. Ende Januar gehen wir in das dritte Jahr der Pandemie, doch die Probleme sind immer noch die von Anfang 2020. Die Reaktion der Regierungen und Parlamente sind Kontaktbeschränkungen, Gewerbeuntersagungen und schlechte Statistiken. Daran hat sich seit dem Beginn der Pandemie nichts grundsätzlich geändert.



Lesen Sie den Gastkommentar von Frank Schäffler in der WELT unter https://bit.ly/3F0utFC