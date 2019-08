Scheidung auf Italienisch

Beste Feinde Eigentlich hat Italien ein ganz anderes Problem, das aber wesentlich verzwickter ist als die „Migration via Seenotrettung“. Die Verschuldungssituation des Landes ist – sowohl was die absoluten als auch die relativen Größenordnungen anbetrifft – weiter dramatisch. Aller Rhetorik zum Trotz wird keine italienische Regierung den Euro in näherer Zukunft verlassen. Entsprechende Drohungen sind also nur bedingt glaubwürdig. Auch wird keine Regierung in absehbarer Zeit das Haushaltsproblem lösen können, ohne den Italienern erhebliche Belastungen aufzubürden. Jeder, der sich an diesen wahrhaft gordischen Knoten macht, könnte ebenso gut gleich politischen Selbstmord begehen. Verfügte man in jenen NGOs, die sich zuletzt so eifrig gegen Salvini positionierten, auch nur über einen Funken an taktischem oder gar strategischem Gespür, hätte man die Migrationsrouten geräuschlos in Unterstützerländer wie Spanien umgeleitet und Salvini erst gar nicht die Steilvorlage geschaffen, um sich beständig auf großer Bühne zu profilieren. Dann wäre die italienische Regierung nämlich vor allem an ihren Fortschritten in der Haushaltskonsolidierung gemessen worden und da hätte sie allenfalls mit verbalem Krawall in Richtung Brüssel punkten können, ohne in der Sache substanziell voranzukommen.



Die zweite große EU-Baustelle ist das Vereinigte Königreich und dort scheint die Hängepartie um den Brexit wieder einmal in die Verlängerung zu gehen. Der neue britische Premier Johnson ist um markige Worte selten verlegen. Wie sich diese dann in Handeln umsetzen, erschließt sich jedoch nicht immer auf den ersten Blick, und manchmal nicht einmal auf den zweiten. Zunächst war Johnson mit der klaren Bereitschaft zu einem No-Deal-Brexit angetreten, was zumindest als Drohkulisse funktionieren könnnte, besonders wenn es von Boris Johnson vorgetragen wird. Diesem Mann traut man jeden radikalen Schritt zu und das ist ein Pfund, mit dem sich in Verhandlungen wuchern lässt. Allerdings hat auch Johnson bereits vor dem heutigen Treffen mit Angela Merkel in Sachen „No Deal“ kurz gezuckt und damit seine Verhandlungsposition wohl entscheidend geschwächt. Er dürfte nicht der Letzte gewesen sein, der am legendären Sitzfleisch der deutschen Kanzlerin scheitert. Da hilft es Johnson auch nicht wirklich, dass die USA den Briten für den Fall eines EU-Austritts bereits beste Handelsbeziehungen in Aussicht gestellt haben. Für Deutschland wäre ein Großbritannien, das in der EU verbleibt und dort endlich auch wieder mit vernehmbarer Stimme klassisch britische Positionen in Sachen Freihandel und Marktwirtschaft vertritt ohne Zweifel die bessere Variante.