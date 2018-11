Schaukelt sich der Dax aus dem Abwärtstrend?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenErneut versucht der Dax sich über die runden 11.400 Punkte zu schwingen. Anleger hoffen auf gute Gespräche zwischen den USA und China auf dem G20 Gipfel am Wochenende.Der Dax kann die guten Vorgaben nur bedingt umsetzen. Er startet zwar fester, aber uninspiriert: Sechsmal fällt er allein bis zum Nachmittag auf den Schlusskurs vom Dienstag zurück.Am Abend könnte Fed-Chef Jerome Powell Signale für die Geldpolitik der USA geben. Sollte er sprechen von Gegenwind von der Konjunktur, Schwankungen an den Finanzmärkten oder Abwärtsrisiken bei den kurzfristigen Zinsen, könnten das Hinweise sein auf eine weniger straffe Geldpolitik der Fed.Aufwärts geht es im Dax für die Papiere von SAP. Ein boomendes Cloud-Geschäft hat dem US-Rivalen Salesforce im dritten Quartal ein überraschend starkes Umsatzplus beschert.Die Aktien von Adler Real Estate und von Aroundtown legen nach guten Neunmonatszahlen zu.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will Kosten einsparen und dafür auch Arbeitsplätze abbauen. Besonders betroffen sei die kriselnde Sparte Consumer Health, die verschreibungsfreie Medikamente wie Aspirin herstellt. Aber auch in der Pharmaforschung und in der mit Monsanto kombinierten Agrarsparte würden Jobs wegfallen.Bayer Aktien klettern im über 1,5 Prozent.Schwache Geschäfte in Europa haben die Restaurantkette Vapiano in den ersten neun Monaten ausgebremst. Unter dem Strich rutschte die Pizza- und Pastakette in die roten Zahlen. Der bereinigte Verlust belief sich auf 13,2 Millionen Euro.Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Vor allem gestiegene Abschreibungen aufgrund höherer Investitionen sowie höhere Zinskosten waren die Gründe, was an der Expansion von Vapiano mit neuen Restaurants und Zukäufen lag.Die Aktie taumelt über 10 Prozent abwärts.Inflation und weltwirtschaftliche Unsicherheiten dämpfen die Verbraucherstimmung in Deutschland. Internationale Risiken wie der Handelskonflikt der USA mit China und der EU, der näher rückende EU-Austritt Großbritanniens und auch die Diskussionen um den italienischen Staatshaushalt verunsicherten zunehmend die deutschen Verbraucher, teilte die Nürnberger GfK am Mittwoch mit. Sie sehen “erste dunkle Wolken am Konjunkturhimmel”. Der GfK Index fällt leicht von 10,6 auf 10,4 Punkte.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.