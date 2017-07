Schaukelbörsen voraus?

Während sich Marktteilnehmer die Köpfe darüber heiß reden können, ob die Kurse künftig steigen oder fallen, wird die dritte Variante gerne übersehen: Die Märkte bleiben mehr oder weniger richtungslos, oft in Kombination mit einer Zunahme der Schwankungsbreite. Derartige Schaukelbörsen sind tückisch, weil sie immer wieder eine Richtung antäuschen, nur um dann auf dem Fuße kehrt zu machen und in die Gegenrichtung zu marschieren. Während in einer Hausse auch mittelmäßige Anleger Erfolge verbuchen können, trennt sich in einer Schaukelbörse die Spreu vom Weizen. Man sollte dieses Szenario im Hinterkopf behalten.