Schaukelbörse geht weiter - starkes Interesse an Thyssens Aufzügen

Nach einer Kaufempfehlung greifen Anleger heute zu Calls auf SAP.

SAP Call WKN CQ438L Kauf



Nachdem der Goldpreis wieder unter 1.500 US Dollar gefallen ist, sehen Derivateanleger wieder Einstiegschancen und kaufen Calls auf Gold.

Gold Call WKN PX2N0J Kauf



Regen Handel beobachten Händler bei Calls auf Siemens, allerdings ohne Trend. Käufer und Verkäufer halten sich die Waage.

Siemens Put PP9VHW Ausgeglichen



Thyssen sind heute heiß begehrt, das wiederum liegt am regen Interesse an der Aufzugsparte des Industriekonzerns. Calls auf Thyssen werden überwiegend gekauft.

Thyssen Call WKN GA67KQ Kauf