Schaukelbörse geht weiter

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach dem Erholungsversuch vom Mittwoch startet der Dax am Donnerstag gut 100 Punkte tiefer. Anleger sorgen sich zunehmend um die Eskalation im Handelskonflikt."Einen Konflikt, der so immens über Zölle und Firmen-Boykotte ausgetragen wird, hat die Weltwirtschaft lange nicht gesehen. Die Gefahr für die Weltwirtschaft ist massiv", sagte ein Portfoliomanager. Anleger werden immer vorsichtiger.Der ifo-Geschäftsklimaindex fällt im Mai von 99.2 auf 97.9 Punkte, der Handelskonflikt hat also handfeste Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der Unternehmen. Erfreuliches kommt aus der deutschen Konjunktur: Die Wirtschaft wächst, dank privatem Konsums und Investitionen der Unternehmen. Ohne diese beiden Komponenten sähe es ziemlich düster aus. Die deutsche Industrieproduktion ist bereits in der Rezession angekommen, sagt Dr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.Im Brexit Drama fliegt Theresa May so langsam alles um die Ohren und immer mehr Mitstreiter gehen ihr von der Fahne. Vieles deutet auch auf den nahen Rücktritt von May selber hin – im schlimmsten Fall sogar der Rauswurf. Für den Brexit bedeutet das Alles oder Nichts: Vom „No Deal Brexit“ bis zur Absage ist alles möglich.Ein US-Richter drängt im Streit um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter der Bayer -Tochter Monsanto weiter auf eine gütliche Einigung.Richter Vince Chhabria, bestellte den angesehenen Mediator Kenneth Feinberg, Er soll Gespräche über einen möglichen Vergleich leiten. Feinberg hat bereits im Fall des VW Dieselbetrugs vermittelt.Die Hauptversammlung der Deutschen Bank könnte zum Scherbengericht werden. Vor allem Aufsichtsratschef Paul Achleitner droht harsche Kritik - bis hin zu einer schallenden Ohrfeige: Die Anleger könnten ihm die Entlastung versagen. Die Deutsche Bank ist nur noch ein Schatten ihrer selbst: Gewinnsituation verheerend, Börsenwert geschrumpft auf 14 Milliarden, vier Vorstände hat Achleitner berufen, das heikle Thema Geldwäsche bekommt die Bank nur schleppend in den Griff.Bei Pfeiffer Vacuum hängt der Haussegen schief. Der Vakuumpumpenhersteller schließt inzwischen nicht mehr aus, schlechter als im Vorjahr abzuschneiden.Allerdings könnte Großaktionär Busch Kursrückschläge für weitere Aktienkäufe nutzen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.