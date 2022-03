Schaffen wir wieder die 6 Mio.?

Die Parallelen sind erdrückend. Der Zweite Weltkrieg begann AUCH mit dem Überfall auf ein wehrloses Land und nicht mit dem sehr späten Eintritt der Alliierten und der USA. Und AUCH hier hieß es, man reagiere ja nur auf eine Provokation.

AUCH mit Hitler hat man versucht zu verhandeln. Heute weiß man, wie sinnlos das war.

Damals wurden 6 Millionen Juden umgebracht, wie viele Ukrainer werden es wohl dieses Mal werden? Und AUCH heute schauen die, die sehen könnten, nicht hin. Der russische Oppositionelle und ehemalige Schachweltmeister Kasparow spricht hier von „Völkermord in industriellem Maßstab“.

Und AUCH damals haben die Alliierten nicht geglaubt, was ihnen vom (jüdischen) Widerstand zugetragen wurde. Die Ermordung eines ganzes Volkes? Unmöglich.

Ich bewundere ja die Polen über alles. Denn wenn es Wirklichkeit wird, was jetzt wohl doch angedacht ist, dass Polen nämlich der Ukraine seine alten russischen Flugzeuge zur Verfügung stellt (und dafür US-amerikanische bekommt), sind sie natürlich Hitlers nächstes Ziel. Ich meine natürlich Putins.

Ich denke hingegen, wie müsse ALLE GLEICHZEITIG ZUSAMMEN diesen Diktator jetzt niederringen. JETZT. Denn so viele Ziele sind gar nicht bekämpfbar. Jedes weitere Zögern setzt den Preis nur noch höher. Es ist hier leider so trivial wie an der Börse.

Aber man will ja weiter verhandeln. Ich frage mich nur worüber?

Glaubt etwa jemand von Ihnen im Ernst, liebe Leser, dass Putin den Krieg stoppt und die Ukraine verlässt, ohne sich an den Atomkraftwerken zu vergehen?

