Schaffen Robotik und Automatisierung neue Arbeitsplätze?

Der Automobilkonzern Daimler hebt nach einem sehr erfolgreichen ersten Quartal seine Prognose für 2017 deutlich an. Dabei profitiert Daimler und die gesamte Automobilbranche wie kaum eine zweite Branche vom Einsatz von Robotern in der Produktion. Im ersten Teil der Analyse von Credit Suisse wurde bereits die hohe Bedeutung der Technologie-Branche auf die wirtschaftliche Entwicklung deutlich. Neben der großen Sorge, dass Arbeitsplätze durch eine zunehmende Automatisierung verloren gehen, gibt es jedoch auch optimistische Stimmen, dass durch den Einsatz von Robotern Arbeitsplätze in Industrieländer "zurückgeholt" werden können.





Für viele Unternehmen lautet die Frage nicht: „Soll ich Menschen einstellen oder in einen Roboter investieren?“ Vielmehr heißt es: „Woher nehme ich die Produktivitätszugewinne, die ich brauche, um meinen Betrieb am Laufen zu halten?“ Aus diesem Blickwinkel betrachtet wird das Argument gegen die Robotik auf den Kopf gestellt. Immer öfter sehen wir Beispiele dafür, wie Robotik und Automatisierung Arbeitsplätze retten, indem sie Unternehmen den nötigen Wettbewerbsvorteil verschaffen, um so Fabriken erhalten zu können. Sie bringen sogar Arbeitsplätze aus Billiglohnländern zurück ins eigene Land.









Das US-amerikanische Bureau of Labor Statistics schätzt, dass 3,9 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten 2014 in „Computer- und IT-Berufen“ beschäftigt waren. Bis 2024 soll diese Zahl um rund 12 % auf 4,4 Millionen ansteigen und damit fast doppelt so schnell wachsen wie die erwarteten 6,5 % für alle Berufsfelder zusammen.5 Darüber hinaus lag der durchschnittliche Jahreslohn für Computer- und IT-Berufe im Mai 2015 bei USD 81 430 und damit deutlich höher als der Durchschnittswert von lediglich USD 36 200 für alle übrigen Berufe zusammen.





Es erfordert Systemdesigner, Softwaretechniker, Programmierer, Wartungs- und Supportmitarbeiter, um robotische und autonome Systeme sowie die darauf laufenden Anwendungen und Dienste zu entwerfen, zu entwickeln und zu unterstützen. Mit der Technologie und dem Beziehungsgeflecht aus Unternehmen, Dienstleistungen und Anwendungen, das sie mit sich bringt, tut sich den Erwerbstätigen eine ganze Welt neuer Möglichkeiten auf. Einem Bericht des US-Arbeitsministeriums zufolge werden rund 65 % aller heutigen Schulkinder in Zukunft Beschäftigungen nachgehen, die es heute noch gar nicht gibt. Und dennoch bleiben wir oft kurzsichtig und leiden bezüglich des Potenzials zukünftiger Technologien unter einem Mangel an Vorstellungskraft.





„Urknall“ der Innovation





Die wahren Auswirkungen auf Gesellschaft und Arbeitnehmer werden erst in einigen Jahren erkennbar sein, wenn die Sättigung der Wirtschaft durch Roboter zunimmt. Aktuell ist die Zahl der Industrieroboter noch überraschend gering und steht im verarbeitenden Gewerbe weltweit in einem Verhältnis von sieben Robotern zu 1000 Arbeitern. Aber dank der Cobots, künstlicher Intelligenz und weiterer Fortschritte wächst diese Zahl stetig. Die globale Automobilindustrie beschäftigt bereits über 120 Roboter pro 1000 Arbeiter und auch ausserhalb der Fabriken halten Roboter, Automatisierung und künstliche Intelligenz zunehmend Einzug in unseren Alltag.





In Krankenhäusern wird künstliche Intelligenz zur Unterstützung bei der Krebsdiagnose verwendet und chirurgische Eingriffe werden dank Roboterunterstützung immer präziser. In den akademischen Berufen ist die auf Algorithmen basierende Automatisierung von Vorgängen und der Beratung im Rechts-, Buchhaltungs- und Finanzdienstleistungsbereich auf dem Vormarsch und in der Logistikbranche ist es wahrscheinlich, dass die erwarteten Sicherheitsvorteile vollständig autonomer Fahrzeuge zu einer raschen Einführung dieser Technologie führen werden. Mit zunehmender Komplexität der Systeme könnten ihre Auswirkungen auf Arbeit und Gesellschaft schneller und umfassender eintreten als alles, was wir in der Geschichte bisher beobachtet haben.





Besteuerung von Robotern?









Vor Kurzem empfahl Bill Gates, Mitgründer von Microsoft, in einem Interview mit dem Magazin Quartz, Roboter zu besteuern, um ihre Einführung zu verlangsamen und die Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte abzufedern. Darin liegt eine gewisse Ironie, war es doch nicht zuletzt Microsoft, welche durch die vom Unternehmen im Verlauf der letzten 30 Jahre entwickelten Softwarelösungen so viele Büro- und Schreibarbeiten automatisierte. Doch der Gedanke wirft eine entscheidende Frage auf: Ist es besser, die Fortschritte der Technologie zu begrenzen, um ihre Auswirkungen einzuschränken und die Gesellschaft vor ihnen zu schützen, oder sollte man eher die Gesellschaft derart umgestalten, dass sie in puncto Produktivität und Lebensqualität optimal von diesen Innovationen profitieren kann?





Dieser Frage gehen wir im dritten und letzten Teil der Analyse von Credit Suisse nach.





Quelle: CREDIT SUISSE AG