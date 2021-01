Schäffler warnt vor Augenwischerei

Als Augenwischerei bezeichnet FDP-Finanzexperte Frank Schäffler die Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, die deutsche Wirtschaft präsentiere sich nach einem Jahr Corona-Pandemie robust. "Der durch den Online-Handel beförderte Aufschwung wird in den Innenstädten zu spüren sein", befürchtet Schäffler. "Geschäfte, die extrem unter den zweiten Corona-Schließungen in diesem Jahr leiden, brauchen jetzt schnell und unbürokratisch Liquidität. Sie müssen für entgangene Gewinne ausreichend entschädigt werden, wenn der Staat ihnen ihre Gewerbetätigkeit verbietet.



Genau dafür aber reichen die Vorschläge der Bundesregierung nicht", kritisiert der Liberale die schleppenden Wirtschaftshilfen der Bundesregierung. "Insbesondere der Einzelhandel vor Ort trägt maßgeblich zu lebenswerten Innenstädten bei. Daher ist es wichtig, dass mit aller Kraft an einer Öffnungsstrategie mit einem klaren Regelwerk gearbeitet wird. Wir brauchen Wettbewerbsgleichheit im Einzelhandel, indem bei Einhaltung gesundheitlicher Sicherheitsvorgaben und -maßnahmen wie Mindestabstand, abgestimmten Begrenzungen der Anzahl des Publikumsverkehrs, notwendigen Hygienestandards etc. ebenso der Facheinzelhandel nach einheitlichen Kriterien flächendeckend seine Ladenlokale öffnen kann", so Schäffler.