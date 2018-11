Schäffler prognostiziert Italien-Austritt aus dem Euro

Anlässlich des 14. Financial Planner Forum trafen sich rund 450 Gäste beim größten Branchentreffen für Financial Planner, Tied Agents und Vermögensberater am 16./17. November in Berlin.



Zentraler Bestandteil der Veranstaltung war der Austausch über aktuelle Themen der Finanzwelt. Neben Gastvorträgen von Größen des Finanzmarktes wie z.B. Thomas Abel oder Martin Lück war die Podiumsdiskussion von Gregor Gysi und Frank Schäffler das Highlight des Forums. Im Vordergrund der Diskussion stand die Zukunft der Europäischen Union.Schäffler warnte vor den Gefahren, die der EU durch Italiens derzeitige Haushaltssituation drohen: "Wir müssen uns auf einen Euro-Austritt von Italien einstellen." Dies sei vor allem im Hinblick auf die Europawahl von höchster Relevanz. Gregor Gysi stimmte Frank Schäffler in diesen Punkten zu und ergänzte, dass es aktuell wohl die schwierigste Zeit in der Geschichte der EU sei.Einen Bericht über das Financial Planner Forum finden Sie hier: https://bit.ly/2POw9NE