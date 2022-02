Schäffler kritisiert stufenweise Öffnung - „Dauert mir zu lange“

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler kritisiert die jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zu den Corona-Regeln. „Das dauert mir zu lange. Das muss schneller gehen“, sagte Schäffler mit Blick auf den beschlossenen stufenweisen Wegfall von Corona-Regeln. „Wir haben den Scheitelpunkt der Omikron-Welle erreicht und verzeichnen sinkende Inzidenzwerte. Auch die Krankenhausgesellschaft bestätigt, dass das Gesundheitswesen nicht länger überlastet ist“, so Schäffler weiter.



Für Schäffler ist es Pflicht und Aufgabe der Politik, Einschränkungen zurückzunehmen, wenn sie der Virusbekämpfung nicht länger dienen. „Nicht die Wiederherstellung von Freiheitsrechten muss begründet werden, sondern ihre Einschränkung - denn Freiheit muss selbstverständlich sein“, so Schäffler. Der Liberale fordert zudem eine vollständige Aufhebung der Corona-Maßnahmen. „Es müssen alle Einschränkungen fallen. Es darf auch keine Verlängerung „light“ geben“, so Schäffler.