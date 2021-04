Schäffler kritisiert Forderung nach Brücken-Lockdown

" Wer einen Brücken-Lockdown fordert, muss nachweisen, dass er alles getan hat, um diesen zu vermeiden.

Sein Nachdenken über Ostern brachte den CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet auf die Idee eines „Brücken-Lockdowns“. Zwei oder drei Wochen „sollten wir noch einmal eine Anstrengung unternehmen und das öffentliche Leben reduzieren", so Laschet im ZDF-Morgenmagazin. Die Idee stößt beim FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler auf Kritik. „Wer einen „Brücken-Lockdown“ fordert, muss nachweisen, dass er alles getan hat, diesen zu vermeiden. Angesichts der weiterhin schleppend verlaufenden Impfkampagne, die insbesondere an den Wochenenden stagniert, ist dies nicht der Fall“, so Schäffler. Ein pauschaler Lockdown könne nicht die Antwort auf die Pandemie sein. „Die CDU entwickelt keine innovativeren Alternativen. Die sozialen Folgen sind immens. Die Grundrechtseingriffe sind immer weniger verhältnismäßig.“