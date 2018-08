Schaeffler: Käufer könnten Gewinne schaeffeln!

Der Automobil- und Maschinenbauzulieferer Schaeffler aus Herzogenaurach hat am 7. August bekannt gegeben, dass der Konzern die "Drive by wire"-Technologie des schwäbischen Mittelständlers Paravan übernehmen wird. Aktionäre und Investoren sind von diesem Schritt begeistert und hieven die mittelfristig arg gebeutelte MDAX-Aktie in dieser Woche um über 13 Prozent nach oben. Warum das der erste Schritt hin zu neuen Rekordhochs gewesen sein könnte, lesen Sie im Folgenden.

Lesen Sie den vollständigen Beitrag auf Nachrichten-Fabrik.de weiter!