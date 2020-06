Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Kritik des Finanzinvestors Cerberus an der Commerzbank findet bei vielen Aktionären und auch in der Politik Zustimmung. Die Amerikaner hatten kritisiert, die Commerzbank habe sich zu lange auf unprofitables Wachstum fokussiert und die Kosten nicht entschieden genug gedrückt. FDP-Finanzexperte Frank Schäffler sagte dazu: „Die Staatsbeteiligung an der Commerzbank wird zunehmend zum Problem für private Investoren. Notwendige Veränderungen werden nicht eingeleitet und die Bank fällt im europäischen und internationalen Vergleich immer mehr zurück. Der Druck von privaten Investoren ist daher zu begrüßen. Noch besser wäre es, wenn der Bund endlich einen Plan vorlegen würde, wie er aus der Commerzbank auch wieder aussteigt. Je länger das Engagement anhält, desto größer wird auch das Problem für den Steuerzahler.“



