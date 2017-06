Schaeffler: Absturz nach Gewinnwarnung! Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Schaeffler":

Der Automobilzulieferer Schaeffler hatte am Montag nach Börsenschluss eine Gewinnwarnung herausgegeben. Die Börsianer haben mal wieder maßlos übertrieben, denn die prognostizierte Ebit-Marge für das laufende Jahr wurde lediglich von bisher 12-13 Prozent auf 11-12 Prozent (1. Halbjahr 11%) reduziert, was einen Mittelzufluss von 500 Mio. Euro statt der bisher angedachten 600 Mio. Euro bedeuten würde. Der Umsatz wurde bestätigt und es wird weiterhin 4-5 Prozent plus (1. Halbjahr 4%) erwartet.



Die endgültigen Zahlen für die ersten sechs Monate werden Mitte Juli erwartet. Die Aktie knallte von etwa 14,30 Euro auf bis zu 12,63 Euro nach unten. Jetzt muss man schauen, ob es zu einer technischen Gegenreaktion kommt und es dafür einen passenden Einstiegskurs gibt. Die Charttechnik hilft bei diesem Trade wenig, denn die Unterstützung lag bei 13,66 Euro und die nächste Haltemarke ist erst bei 12,00 Euro zu erwarten und das Allzeittief liegt bei 11,615 Euro. Wir gehen von einer Erholung aus. Von welchem Einstiegskurs wir ausgehen würden und welches Hebel-Produkt für einen Trade nach unserer Meinung geeignet erscheint, erfahren Sie, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.