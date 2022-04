Scale-Marktbericht: Weiter auf Erholungskurs

Blockheizkraftwerke, Containerschiffe, Ökofonds, Softwarelösungen – das Scale-Segment bietet eine bunte Palette an Anlagechancen. Zwei neue Mitglieder sind dazugekommen, ein weiteres dürfte folgen. Die drei Fragen gehen diesmal an Thomas Hoffmann von artec technologies.

20. April 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Scale-Segment arbeitet sich nach dem kräftigen Rücksetzer Anfang März weiter nach oben. Am Mittwochmorgen liegt der Scale All Share, der alle Scale-Mitglieder abbildet, wieder bei 1.761 Punkten. Im März-Tief waren es kurzzeitig 1.602 Punkte. Seit Jahresanfang ergibt sich damit zwar immer noch ein Minus, auf Sicht von zwei Jahren aber ein sattes Plus von fast 80 Prozent. Der Auswahlindex Scale 30 liegt aktuell bei 1.464 Punkten.

Die Zugpferde sind die altbekannten: Die Reederei Ernst Russ AG (DE000A161077) weist die beste Entwicklung auf Sicht von zwölf Monaten auf. Es folgen die Deutsche Rohstoff AG (DE000A0XYG76), der Finanzdienstleister JDC Group (DE000A0B9N37), die Hamburger Mediengruppe Edel SE (DE0005649503) und der Fondsanbieter Ökoworld (DE0005408686). In den vergangenen drei Monaten haben sich Formycon (DE000A1EWVY8), Cliq Digital (DE000A0HHJR3), Daldrup & Söhne (DE0007830572) und 2G Energy (DE000A0HL8N9) besonders gut entwickelt.

„2G-Blockheizkraftwerke immer rentabler“

Blockheizkraftwerke können wichtiger Baustein zur Energiewende sein, das Scale-Mitglied 2G Energy aus dem Münsterland trägt dazu bei. Die Aktie von 2G ist in diesem Jahr von 105 auf 120,60 Euro gestiegen. 2G hatte Ende März gute Zahlen für 2021 bekannt gegeben: Das Unternehmen – einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen – steigerte den Umsatz um knapp 8 Prozent auf 266 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 9 Prozent auf knapp 18 Millionen Euro. 2022 soll es weiter nach oben gehen.

Einige Analysehäuser sehen immer noch Kurspotenzial. Die hohen Erdgaspreise erhöhten die Rentabilität von Bio-, Klär- und Grubengasprojekten, erklärt zum Beispiel First Berlin. Gerade bei Biogasanlagen habe 2G eine starke Position. Die Analysten haben nach Bekanntgabe der Zahlen für 2021 die Umsatzschätzung für 2022 bestätigt, die EBIT-Margen-Prognose wegen der kräftigen Preissteigerungen bei vielen Vorprodukten allerdings reduziert. 2G werde die Preissteigerungen nicht vollständig weitergeben können, heißt es. Dennoch trauen sie der Aktie nun 123 nach bislang 120 Euro zu und raten zum „Hinzufügen“. SMC sieht das Unternehmen weiterhin auf intaktem Wachstumspfad und nennt sogar ein Kursziel von 140 Euro. Wegen der Preisturbulenzen auf dem Erdgasmarkt dürfte die Nutzung von Biogas, Klärgas oder Deponiegas stärker zunehmen und für weitere Nachfrageimpulse sorgen, erklären die Analysten.

Neulinge Pyrum und Beaconsmind – EV Digital in Startlöchern

Ebenfalls auf Wachstumskurs ist das Scale-Segment selbst: Gleich zwei Neulinge gibt es zu verzeichnen: Seit Ende März ist die Pyrum Innovations AG (DE000A2G8ZX8) Scale-Mitglied. Der erste Preis der Aktie lag bei 97 Euro, aktuell sind es 90 Euro. Das Unternehmen ist bereits an der Börse Oslo gelistet, seine Aktien sind nun durch das Dual-Listing auch hier handelbar. Pyrum Innovations ist mit einer patentierten Pyrolysetechnologie im Recyclingmarkt tätig und plant, projektiert und betreibt Recycling-Anlagen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Recycling von Altreifen.

Zweiter Neuzugang ist Beaconsmind (CH0451123589), seit dem 13. April Scale-Mitglied. Es handelt sich ebenfalls um eine Zweitnotierung, das Unternehmen ist bereits an der Euronext Paris gelistet. Der erste Preis der Aktie lag bei 12 Euro, aktuell sind es 12,30 Euro. Beaconsmind mit Sitz im schweizerischen Stäfa ist eigenen Angaben zufolge ein Pionier für Location-Based-Marketing (LBM)-Software für den Einzelhandel. Es hilft Einzelhändler*innen, ihre App-Nutzer*innen und Kund*innen im stationären Geschäft in Echtzeit anzusprechen und erfolgreiche standortbezogene Marketingkampagnen durchzuführen.

Ab dem 3. Mai soll außerdem die Aktie der EV Digital Invest AG, Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform „Engel & Völkers Digital Invest", im Scale-Segment gehandelt werden. Zwischen dem 19. und voraussichtlich 27. April kann die Aktie gezeichnet werden. Die Preisspanne wurde auf 13,50 Euro bis 14,50 Euro je Aktie festgelegt.

Lloyd Fonds zu stark abgestraft?

Nicht ganz so gut läuft es dieses Jahr für die Fondsgesellschaft Lloyd Fonds (DE000A12UP29). Der Kurs, der allerdings zuvor stark gestiegen war, fiel von 15 auf unter 10 Euro. Analysten halten das für viel zu wenig: SMC Research zufolge hat Lloyd Fonds 2021 mit der großen Übernahme der BV Holding AG und der Beteiligung am FinTech growney wichtige Fortschritte in der Marktpositionierung erzielt. Die Aktie biete – trotz schwierigem Marktumfeld – hohes Aufwärtspotenzial. Die Analysten nennen ein Kursziel von 16,80 Euro und bestätigen die Einstufung „Buy“. Warburg Research hat zwar die Schätzungen für 2022 und 2023 reduziert und das Kursziel von 18,50 auf 16,50 Euro gesenkt, bleibt aber bei der Empfehlung „Buy“. Lloyd Fonds habe 2021 das Nettoergebnis gesteigert, sei mit Umsatz und EBITDA aber unter den Schätzungen des Analysehauses geblieben.

artec als „Speculative Buy“

Viel Luft nach oben sieht SMC Research im Übrigen für artec technologies (s. Interview). artec habe vor allem bei Softwareplattformen für behördliche Observationstechnik in den vergangenen Jahren viel investiert und sich damit eine gute Position erarbeitet, heißt es. Vorerst bleibt das Kursziel bei 4,50 Euro (aktuell 2,48), das Urteil lautet wegen des überdurchschnittlichen Prognoserisikos weiterhin „Speculative Buy“.

Weitere Empfehlungen für Scale-Aktien

Analysehaus/Bank Scale-Unternehmen Empfehlung Kursziel in Euro aktueller Kurs in Euro GBC EQS Group Kaufen 49,55 32,00 GSC Research EQS Group Kaufen 45,00 32,00 SMCResearch Mensch und Maschine Strong Buy 71,00 53,60 First Berlin Formycon Kaufen 89,00 63,90 Montega Helma Eigenbau Kaufen 86,00 50,60 Montega Nynomic Kaufen 52,00 35,75 Montega Pantaflix Kaufen 2,00 1,37

Drei Fragen ... diesmal an Thomas Hoffmann, Geschäftsleiter von artec technologies

Die artec-Aktie hat schon einiges an Aufs und Abs erlebt, sich im schwierigen Börsenjahr 2022 aber recht stabil entwickelt. Was ist der Grund dafür?

Wir sind verhältnismäßig gut durch die Corona-Pandemie gekommen, verfügen über eine sehr solide Eigenkapitalsituation und sind in Zukunftsmärkten aktiv. artec ist auf die Sammlung und Analyse von Daten aus unterschiedlichsten Quellen – von Kameras und TV bis Social Media - spezialisiert. Unsere Kunden sind nationale und internationale Broadcast-Unternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. Etwa tragen unsere etablierten Sicherheitssysteme wesentlich zur Aufklärung und Vermeidung von Verbrechen bei.

Sie bieten Software- und Systemlösungen für viele Bereiche an. Wo sehen Sie das größte Potenzial für die Zukunft?

Das Geschäft mit Sicherheitsbehörden ist unser Wachstumsmotor. Viel Potenzial hat insbesondere der MULTIEYE BOS Manager – eine cloudbasierte Management-Plattform für Sicherheitsbehörden, um mobile Einsatzkräfte, Lagezentren und Leitstellen miteinander zu verbinden. Seit 2020 ist der MULTIEYE BOS Manager bei der größten deutschen Sicherheitsbehörde erfolgreich im Einsatz. Das Interesse weiterer Behörden ist groß. Sie nutzen häufig technisch veraltete Insellösungen, die nicht miteinander kompatibel sind.

Aus Anlegersicht: Was spricht für die Aktie von artec?

Anleger*innen investieren in einen innovativen Mittelständler. Unsere cloudbasierte Software und Systemlösung zur Kriminalitätsbekämpfung und Terrorabwehr hat sich bei Sicherheitsbehörden in der Praxis bewährt. In den kommenden Jahren sehen wir in diesem Bereich erhebliche Wachstumschancen in Deutschland und dem europäischen Ausland – und entsprechend Potenzial für unsere Aktie.

artec technologies aus Diepholz bei Bremen wurde im Jahr 2000 von Thomas Hoffmann und Ingo Hoffmann gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Analyse von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und im Internet. Börsengelistet ist die artec-Aktie bereits seit 2006.

von: Anna-Maria Borse

© 20. April 2022, Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.