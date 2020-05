Scale-Marktbericht: Seitwärtstrend nach strammem Erholungskurs

Zu den Zugpferden im Scale-Segmenten gehören weiter Cliq Digital, flatex und The Naga Group. Die Corona-Krise macht ihnen nichts – im Gegenteil. Analysten rechnen zum Teil mit noch viel höheren Kursen. Die Verlierer kommen nun erst recht nicht auf die Beine.



19. Mai 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Erholungsrally nach dem Corona-Crash scheint erst einmal vorbei: Wie der DAX treten auch Scale 30 und Scale All Share seit einigen Wochen auf der Stelle: Der Auswahlindex Scale 30 liegt am Montagmittag bei 1.022 Punkten und damit etwas höher als vor einem Monat, aber deutlich über dem Tief vom März bei 738 Zählern. Bei dem den ganzen Markt abbildenden Scale All Share sieht es ähnlich aus: Der liegt mit aktuell 969 Punkten etwa auf Vormonatsniveau und weit über dem März-Tief von 723 Punkten.

„Marketing-Genie“ Cliq Digital mit Kursverdopplung

Ohnehin leiden nicht alle Scale-Unternehmen unter der Krise. Zu den Gewinnern gehört zum Beispiel Cliq Digital (WKN A0HHJR). Der Anbieter von Handy-Spielen und -Videos profitiert offenbar von der erzwungenen Häuslichkeit durch den Shutdown. Fokus Money bezeichnete das Unternehmen jüngst als „Marketing-Genie“: Das Geschäftsmodell sei einfach wie gleichsam genial. Cliq Digital bietet nur wenige eigene Produkte an, sondern verdient sein Geld damit, online digitale Produkte wie Spiele, Ratgeber-Apps und Videos zu vermarkten. Nach einem deutlichen Umsatz- und Gewinnplus 2019 konnte das Unternehmen gerade einen Anstieg des Bruttoumsatzes von 47 Prozent und des Ebitda von 108 Prozent für das erste Quartal 2020 vermelden. Der Kurs hat sich seit dem Tief Mitte März mehr als verdoppelt und liegt am Montagmittag bei 5,25 Euro.

Cliq Digital ist Top-Performer im Scale-Segment auf Sicht von einem Jahr, auf den Plätzen zwei bis fünf folgen der Online-Broker flatex (WKN FTG111) mit einem Plus von 57 Prozent, das Fintech The Naga Group (WKN A161NR) mit 54 Prozent, der IT-Dienstleister Datagroup (WKN A0JC8S) mit 40 Prozent und der Blockheizkraftwerkhersteller 2G Energy (WKN A0HL8N) mit 37 Prozent. Schlusslichter sind Nanogate, Daldrup & Söhne, MIC, Deutsche Rohstoff AG und MyBucks, die Aktien haben seit Mai 2019 zwischen 54 und 85 Prozent verloren.

Marktvolatilität als flatex-Kurstreiber

Auch flatex gilt als Krisengewinner. Warburg Research hält die Aktie für immer noch viel zu billig und hat das Kursziel von 48 auf 50 Euro (aktuell 31,05) angehoben. Der Online-Broker profitiere ebenfalls von Corona – und zwar durch die gestiegene Marktvolatilität. Zudem sei die Übernahme des Wettbewerbers DeGiro vorteilhaft, um die zukünftigen Expansionspläne im europäischen Ausland umzusetzen.

Noch höheres Kursziel für Naga

The Naga Group konnte nicht anknüpfen an die Rally vom März und April, der Kurs des seit der Restrukturierung auf Social Trading konzentrierten Unternehmens gab zuletzt nach. Aktuell wird die Aktie zu 2,14 Euro gehandelt nach in der Spitze 2,64 Euro Ende April. Das Analyseunternehmen GBC rechnet aber wieder mit höheren Kursen und rät zum Kauf: Die Zahlen für das erste Quartal 2020 hätten deutlich über den Erwartungen der GBC-Analysten gelegen, hieß es. Als Kursziel nennt GBC nun 2,70 statt 1,75 Euro.

Kursfantasie für EQS

Auch EQS (WKN 549416) hat die Verluste durch den Corona-Crash mehr als wettgemacht: Die Analysten von GBC sehen aber noch mehr Potenzial für die Aktie und haben nach Bekanntgabe der EQS-Zahlen für 2019 die „Kaufen“-Einstufung bestätigt und das Kursziel von 90 auf 91,50 (aktuell 88) erhöht. Die Analysten prognostizieren für das Softwareunternehmen, das sich auf regulatorische Technologien für Investor Relations und Compliance konzentriert hat, für 2020 ein „mittleres Szenario“ mit negativen und positiven Effekten durch Corona: Negativ würden sich die ausbleibenden Börsengänge und möglicherweise längeren Verkaufszyklen von Produkten auswirken, positiv hingegen die steigende Zahl von Online-Hauptversammlungen, Webcasts und Telefonkonferenzen.

von: Anna-Maria Borse,

© 19. Mai 2020, Deutsche Börse AG

