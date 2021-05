Scale-Marktbericht: Bremsspuren auf hohem Niveau

Nach der Dauerrally gibt es aktuell Rücksetzer im Wachstumsmarkt der Nebenwerte – offenbar Gewinnmitnahmen. Doch immer mehr Analysehäuser und Banken nehmen die „Kleinen“ unter der Lupe, und raten oft zum Kauf.



17. Mai 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Scale-Segment legt eine Atempause ein. Genau vor zwei Wochen hatte der Scale All Share mit 1.807,44 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht, am Montagmorgen sind es 1.744 Punkte.

Damit hängt der Index, der Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen abbildet, die „großen“ Indizes wie DAX, MDAX und SDAX immer noch um Längen ab: Auf Sechsmonatssicht kommt der Scale All Share auf ein Plus von 39 Prozent, auf Zwölfmonatssicht auf 75 Prozent. Der DAX kann dagegen nur mit 17 und 47 Prozent, der MDAX mit 12 und 38 Prozent und der SDAX mit 18 und 53 Prozent aufwarten. Etwas schwächer als der Scale All Share präsentiert sich der Auswahlindex Scale 30: Der liegt aktuell bei 1.634 Punkten, deutlicher unter dem Februar-Rekord von 1.789 Zählern.

Überflieger mit Rücksetzern

Cliq Digital, The Naga Group, Media & Games Invest – eine ganze Reihe von Anlegerfavoriten haben zuletzt verloren. Auf Zwölfmonatssicht bleibt Cliq Digital (DE000A0HHJR3) allerdings Top-Performer. Der Kurs hat sich seit Mai 2020 fast versechsfacht. Es folgen die auf Schiffe spezialisierte Anlagegesellschaft Ernst Russ AG (DE000A161077), der Hersteller von Batteriekomponenten IBU-tec advanced materials (DE000A0XYHT5), die Beteiligungsgesellschaft Media and Games Invest (MT0000580101) und der Ökofondsanbieter Ökoworld (DE0005408686). Deren Kurse haben sich seit Mai 2020 verdrei- oder vervierfacht.

Kräftig Federn lassen musste in den vergangenen Monaten der einstige Top-Performer The Naga Group (DE000A161NR7). Der Aktienkurs des Fintechs, das eine Social Trading- und Kryptohandels-Plattform anbietet, hat sich seit dem Hoch vom Februar bei 9,25 Euro fast halbiert, zuletzt aber etwas erholen können auf aktuell 5 Euro. Naga meldete vergangene Woche auch für den April ein Rekordwachstum bei Anmeldungen, Einzahlungen und Handelsvolumen.

Kursentwicklung Cliq Digital AG

Neuzugang Apontis

Neu im Segment ist das Pharmaunternehmen ApontisPharma (DE000A3CMGM5). Die Aktie wurde zu 19 Euro platziert und kostet aktuell mit 18,05 Euro etwas weniger. Das aus Teilen der ehemaligen Schwarz Pharma hervorgegangene Unternehmen will die Mittel aus dem Börsengang unter anderem in die Entwicklung neuer „Single Pills“ stecken. Eigenen Angaben zufolge ist Apontis bei diesen Produkten, die mehrere kombinierte Nachahmerwirkstoffe in einer einzigen Kapsel oder Tablette beinhalten, führend.

„Cliq mit weiter guten operativen Entwicklung“

Nach Ansicht der Analysten von Montega ist die Cliq Digital-Aktie, die nach dem Allzeithoch von 41 Euro jetzt nur noch 30,60 Euro kostet, viel zu billig. Sie trauen der Aktie jetzt sogar 54 statt 44 Euro zu und raten weiter zum Kauf. Montega begründet das unter anderem mit „erfreulichen“ Quartalszahlen und bleibt auch für die Zukunft optimistisch: „Da die Nachfrage nach digitalen Entertainmentprodukten unverändert hoch sein sollte und sich erste positive Effekte durch die Umstellung des Marketings in Europa zeigen, dürfte Cliq auch im zweiten Quartal an die gute operative Entwicklung anknüpfen.“

Media & Games „weiter auf dynamischem Wachstumskurs“

Ebenfalls schwächer zeigt sich die Aktie der auf die Medien- und Gaming-Branche spezialisierten Beteiligungsgesellschaft Media and Games Invest: Nachdem im April ein Allzeithoch von 5,23 Euro erreicht wurde, sind es jetzt nur noch 3,94 Euro. First Berlin bestätigt die Kaufempfehlung trotz der erfolgten Kapitalerhöhung, nennt aufgrund der Verwässerungseffekte aber nun ein Kursziel von 5,80 statt 6,10 Euro. Mit der hohen Finanzkraft sei das Unternehmen nun in der Lage, zwei bis drei Unternehmen übernehmen zu können. Dadurch ergäben sich erhebliches Wachstums- und Ergebnispotenzial sowie umfangreiche Synergieeffekte innerhalb der Gruppe.

Auch GBC hat das Kursziel für Media and Games Invest wegen des Verwässerungseffekts gesenkt, und zwar von 7,35 auf 6,92 Euro. Grundsätzlich rechnen die Analysten aber ebenfalls mit der Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses. Die Kapitalmaßnahme eröffne zudem ein großes Wachstumspotenzial.

„EQS bald führender Cloud-Anbieter für Compliance und IR“

Die Aktie des Anbieters von Compliance- und Investor Relations-Lösungen EQS Group hat nach dem Allzeithoch bei 41,40 Euro im Februar kräftig nachgegeben, aktuell kostet sie 31,40 Euro. Das Analysehaus GBC erwartet aber eine Kurserholung und hat den fairen Wert von 31,70 auf 40,40 Euro erhöht. Setze sich der Konjunkturaufschwung fort, könne EQS 2021 mit Umsätzen von 46 Millionen und 2022 mit 58 Millionen Euro rechnen.

GSC Research votiert bei EQS jetzt mit „Halten“ statt „Verkaufen“ und nennt ein Kursziel von 36 statt 22 Euro. Den Analysten zufolge profitiert EQS von den drei Megatrends Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung. Das Unternehmen verfolge konsequent das Ziel, bis 2025 zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für globale Corporate-Compliance- und Investor-Relations-Lösungen zu werden, heißt es.

Analysehaus Scale-Unternehmen Empfehlung Kursziel in Euro aktueller Kurs in Euro SMC Research Blue Cap Kaufen 46,00 26,40 GBC Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen 23,00 19,60 GBC MagForce Kaufen 11,00 3,91 SMC Research Noratis Kaufen 30,60 20,30 GSC Research Scherzer Halten 3,15 2,94 SMC Research mVise Halten 3,50 2,41 SMC Research Mensch und Maschine Halten 63,70 58,20 BankM Datron Kaufen 11,60 8,80 SMC Research 2G Energy Kaufen 102,60 89,10 First Berlin 2G Energy Hinzufügen 108,00 89,10

Weitere Empfehlungen für Scale-Aktien

von: Anna-Maria Borse

© 17. Mai 2021, Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.