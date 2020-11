Scale-Marktbericht: All-Share-Index mit Jahresplus von 16 Prozent

Das Scale-Segment mit den kleinen und mittelgroßen Unternehmen kann sich von der Performance her vom DAX immer mehr absetzen. Das liegt vor allem an einigen echten Erfolgsgeschichten.



18. November. Oktober 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Cliq Digital, 2G Energy, Ökoworld – das sind nur einige der Top-Performer im Scale-Segment. Viele Scale-Aktien setzen ihren Lauf fort: Der Scale All Share liegt am Dienstagmittag bei 1.254 nach 1.103 Punkten Mitte Oktober, ein Plus von 16,2 Prozent seit Jahresanfang. Der Auswahlindex Scale 30 steht mittlerweile bei 1.288 nach 1.238 Zählern vor einem Monat, das ergibt ein Plus von 12 Prozent für dieses Jahr. Beide Indizes haben sich damit besser entwickelt als der DAX. Der notiert im Vergleich zum Jahresanfang immer noch in der Verlustzone.

Cliq Digital mit Kursversechsfachung

Zugpferd bleibt Cliq Digital (WKN A0HHJR), der Höhenflug setzt sich, mit kurzen Unterbrechungen, fort: Die Aktie des Düsseldorfer Unternehmens, das Streaming von Filmen, Musik oder Hörbüchern anbietet, kostet am Dienstagmittag 18,30 Euro. Anfang des Jahres waren es nicht einmal 3 Euro. Zweitbester Performer auf Zwölfmonatssicht ist weiter das Fintech The Naga Group (WKN A161NR), der Kurs hat sich mehr als vervierfacht. Darauf folgen jetzt 2G Energy (WKN A0HL8N), EQS (WKN 549416) und Ökoworld (WKN 540868), jeweils mit einer Kursverdopplungen und mehr. Auffallend gut entwickelt hat sich zuletzt auch der Kurs der Beteiligungsgesellschaft MIC AG (WKN A254W5).

Kursentwicklung Cliq Digital

Abstieg ins Basic Board

Schlusslichter sind jetzt Cyan (WKN A2E4SV), mVISE (WKN 620458) und die Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7). Mit den Aktien haben Anleger seit November 2019 zwischen 43 und 49 Prozent verloren. Nanogate und MyBucks, lange am Ende der Performance-Liste, gehören nicht mehr dem Scale-Segment an und sind nun im Basic Board gelistet. Dieses ermöglicht ehemaligen Scale-Emittenten, die die Einbeziehungsfolgepflichten oder die Mindestmarktkapitalisierung von 30 Millionen Euro nicht erfüllen, ein Primärlisting an der Frankfurter Wertpapierbörse aufrecht zu erhalten.

Flatex steigt in Prime Standard auf, Faishonette neu in Scale

Nach oben gerutscht ist hingegen das Scale-Erfolgsunternehmen Flatex: Der Onlinebroker ist am 26. Oktober aufgestiegen in den Prime Standard. Mit dem Uplisting will das Unternehmen eigenen Aussagen zufolge seinen kommerziellen Erfolg mit der verstärkten Kapitalmarktorientierung unterstreichen. Eine SDAX-Notiz erwartet Flatex im Rahmen des Fast Entry der Deutschen Börse für diesen Dezember.

Dafür verzeichnet Scale einen Neuzugang: Ende Oktober gab der Düsseldorfer Handtaschen-Onlinehändler Fashionette (WKN A2QEFA) sein Börsendebüt. Die Aktien kamen zu 29 Euro in den Handel, etwas unter dem Ausgabepreis von 31 Euro. Am Dienstagmittag liegt der Kurs bei knapp 30 Euro.

Kursentwicklung FlatexDEGIRO

„Cliq jetzt auch für größere institutionelle Investoren interessant“

Das Analysehaus Montega sieht für den Überflieger Cliq Digital noch mehr Potenzial nach oben und hat die Kaufempfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde von 23 auf 28 Euro erhöht – nochmals deutlich über dem aktuellen Kurs von 18,30 Euro. „Aussichtsreiche kurz- und mittelfristige Wachstumskatalysatoren dürften der Aktie weiter Auftrieb geben“, schreiben die Analysten. Zudem dürfte Cliq nach dem Überschreiten der 100 Millionen Euro-Marke bei der Marktkapitalisierung sowie einer spürbar erhöhten Liquidität in der Aktie auch zunehmend für etwas größere institutionelle Investoren interessant werden.

Abermals viele positive Analystenmeinungen

Daneben gab es eine Reihe weiterer Empfehlungen: So hat SMC Research das Kursziel für die MIC AG deutlich von 1,90 auf 4,10 Euro (aktuell 2,22) angehoben. Die Analysten sehen hohes Wachstumspotenzial durch die Übernahme von Pyramid Computer. SRH AlsterResearch hat die MIC AG erstmals beurteilt und rät ebenfalls zum Kauf bei einem Kursziel von 4 Euro. Durch die Übernahme von Pyramid werde die neu formierte MIC AG zu einem weltweit führenden und innovativen Unternehmen für digitale Kiosklösungen am Point of Sale, heißt es.

Das ist nicht alles: Das Augsburger Analysehaus GBC rät zum Kauf des Medizintechnikunternehmens MagForce (WKN A0HGQF), SMC Research zu The Naga Group und zum Anbieter von Sicherheitssystemen artec technologies (WKN 520958). Die BankM empfiehlt den Werkzeughersteller Datron (WKN A0V9LA) und Montega sowie Warburg Research das Photonikunternehmen Nynomic (WKN A0MSN1). Nur „Halten“ lautet das Votum hingegen von SMC Research für das Softwareunternehmen Mensch und Maschine (WKN 658080).

von: Anna-Maria Borse,

© 18. November 2020, Deutsche Börse AG

