Scale – Flatex und Vectron beflügeln Nebenwerteindex!

Der Scale®30 Kurs-Index springt über vier Prozent nach oben. Antreiber ist vor allem die Aktie von Flatex. In den zurückliegenden Monaten gab es immer wieder Meldungen wonach die Online-Bank übernommen werden würde. Heute kam die Kehrtwende. So meldeten die Kulmbacher den Kauf des niederländischen Brokers Degiro. Die Aktionäre quittierten dies mit einem Kursplus von 16 Prozent. Flatex ist heute jedoch keineswegs der einzige Wert, der den Scale 30 Index auf ein neues Jahreshoch trieb.

Cyan, Nabaltec und Vectron Systems zeigten sich heute ebenfalls stark. Cyan ist ein Anbieter von IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services und meldete am Freitag Zahlen für das abgelaufene Quartal. Demnach sieht sich der Konzern im Plan, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. „Wir konnten in den ersten drei Quartalen 2019 die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Die Früchte ernten wir jedoch erst ab dem vierten Quartal. Darüber hinaus entwickelt sich unsere Pipeline sehr zufriedenstellend, sodass wir optimistisch auf die nächsten Jahre blicken,“ erklärte Unternehmenschef Peter Arnoth. Nabaltec ist ein Chemiekonzern mit speziellem Fokus auf Produkte auf Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid. Sie werden unter anderem für Antikratzbeschichtungen, Flammschutz, Wärmeleitfähigkeit und Katalysatoren eingesetzt. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz um 4,4 Prozent und das Ergebnis vor Steuern und Zinsen sogar um 23,6 Prozent. Heute erschien eine Studie wonach Materialien von Nabeltec möglicherweise zur Herstellung von Lithium-Ionen Batterien für E-Fahrzeuge eingesetzt werden könnten. Vectron Systems ist ein Anbieter von Kassensystemen. Das Papier hat von Mitte 2017 bis Ende 2018 rund 80 Prozent des Wertes verloren. Hintergrund war der Schwund im Kerngeschäft mit Kassensystemen. Dieses Jahr zählt Vectron Systems zu den stärksten Titeln auf dem deutschen Kurszettel. Dabei profitierte der Konzern von der Umsetzung der Kassensicherungsverordnung. Ab 1. Januar besteht die Pflicht zur manipulationssicheren Datenaufzeichnung. Zudem wurde verstärkt in Digitalprojekte investiert. Dienstleistungen aus diesem Bereich sollen ab 2022 mehr Umsatz generieren als das klassische Geschäft.

Im März 2017 hat die Deutsche Börse für kleine und mittelgroße Unternehmen das Börsensegment Scale geschaffen. Voraussetzung für eine Aufnahme in das Scale Segment sind unter anderem eine Unternehmenshistorie von mindestens zwei Jahren und eine Mindestmarktkapitalisierung von 30 Mio. Euro. Aktuell sind 49 Unternehmen im Scale-Segment enthalten. Der Scale® 30-Index enthält die 30 liquidesten Aktien, die im Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelistet sind. Entscheidend für die Aufnahme in den Scale® 30-Index sind die Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und Börse Frankfurt. Die Gewichtung im Scale® 30-Index erfolgt nach Marktkapitalisierung. Vierteljährlich wird die Zusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Teilnahme an der Wertentwicklung des Index über das Zertifikat erfolgt eins zu eins, das schließt auch die Teilnahme an einer negativen Entwicklung mit ein.

Widerstandsmarken: 1.160 Punkte

Unterstützungsmarken: 1.070Punkte

Der Scale® 30-Index legte seit Jahresbeginn bereits kräftig zu und hat kürzlich die Widerstandsmarke bei 1.070 Punkten überwunden. Damit besteht aus technischer Sicht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 1.160 Punkten. Unterstützung findet das Aktienbarometer aktuell zwischen 1.040 und 1.070 Punkten.

Index-Zertifikat auf den Scale®30-Kursindex

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Scale®30 Kursindex ISIN/WKN HX5Q1M / DE000HX5Q1M1 Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 0,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 109,00 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Stand: 16.12.2019, 15:01 Uhr

