Saville Resources: Startklar zur Schaffung von Aktionärsvermögen

Laborergebnisse in Kürze!

Mike Hodge, Präsident & CEO von Saville Resources Inc., entnimmt Gesteinsproben von einem Komatiit-Ausbiss auf dem Covette Grundstück in der weltbekannten James Bay Region.

Mit aktuell nur 19,5 Mio. ausgegebenen Aktien führte Saville Resources Inc. demletzt eine Restrukturierung durch, die nun beträchtliches Aufwertungs-potential der Aktie bietet. Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit nur $1,2 Mio. CAD bzw. €0,61 Mio. EUR gab das Unternehmen heute die Akquisition eines neuen Hauptprojekts (“Covette“) bekannt, das sich in der weltbekannten James Bay Region von Québec in Kanada befindet.

Haben Sie die spektakuläre Schaffung von Aktionärsvermögen von Unternehmen wie Nemaska Lithium Inc. ($673 Mio. CAD Marktkapitalisierung), Critical Elements Corp. ($246 Mio. CAD Marktkapitalisierung) oder Galaxy Resources Ltd. ($1,5 Mrd. AUD Marktkapitalisierung) verfolgt? Diese 3 Unternehmen haben etwas gemeinsam: Projekte in der James Bay Region! Diese Region ist bekannt für ihre Pegmatite mit Weltklasse-Format. Und Saville besitzt ebenfalls Pegmatite auf dem heute akquirierten Covette Grundstück. Nur ist noch nicht bestätigt, woraus diese Pegmatite bestehen.

Präsident & CEO Mike Hodge wurde vom Geologen Nick Rodway im 3. Quartal 2017 zum Covette Grundstück begleitet, um Exploration auf dem Grundstück druchzuführen. Gesteinsproben von allen an der Erdoberfläche austretetenden Pegmatiten wurden entnommen, da diese Gesteinsart Lithium oder andere Metalle beheimaten kann. Die Laborergebnisse stehen noch aus und werden veröffentlicht, sobald verfügbar. Bei positiven Ergebnisse dürfte die recht niedrig bewertete Aktie deutlich aufwerten, woraufhin ein Bohrprogramm gerechtfertigt wäre.

Geologe Nick Rodway entnimmt Gesteinsproben von Pegmatiten und anderen aussichts-reichen Gesteinsformationen auf dem 3.370 Hektar grossen Covette Grundstück:

Eine hochmoderne VTEM-Untersuchung über 1402 Linienkilometer wurde über dem Covette Grundstück Ende 2016 durchgeführt. Diese Geophysik-Studie war ein Erfolg, da mehrere elektromagnetische (EM) Leitzonen (“conductors”) identifiziert wurden, die mit starken magnetischen Anomalie-Hochs, sowie einem breiten EM- und Magnetik-Anomalie-Hoch, einhergingen. Diese Anomalien werden mit Basis- und Edelmetallen in Verbindung gebracht.

Somit befindet sich Saville nicht nur vor einer möglichen Entdeckung von Lithium-Pegmatiten, sondern auch von anderen Metallen.

Geologisch gesehen wird die Region von einem Greenstone Gürtel durchlaufen, der aus unterschiedlich mafischen bis ultramafischen Gesteinseinheiten besteht, die aussichtsreich für Basis- und Edelmetalle sind (v.a. Nickel-Kupfer-Cobalt-Platingruppenelemente-Gold-Silber), sowie für seltene Metalle in Pegmatiten (wie Lithium-Tantal). Komatiite konnten in der Region ebenfalls beobachtet werden, wobei diese Gesteinsart weltweit bekannt für signifikante Nickel-Kupfer-Lagerstätten (massive Sulfide) ist.

In der Vergangenheit wurde auf dem Covette Grundstück nur wenig Exploration durchgeführt, die lediglich aus Prospektion bestand. Ausbisse in der Gegend sind selten. Historische Gesteinsproben-Ergebnisse beinhalten den Pegmatit/Amphibolit namens Clothilde: 4,7% Molybdän, 0,73% Bismut, 0,09% Blei und 6 g/t Silber, sowie 1,2 g/t Silber und 0,18% Kupfer (von insgesamt 2 Gesteinsproben). Das ist auffällig viel Molybdän!

Somit hat das neue Projekt von Saville das Potential, mehrere Lagerstätten-Arten mit zahlreichen Metallen zu beheimaten. Es wird höchst interessant sein, die Explorationsarbeiten und -ergebnisse in den kommenden Wochen und Monaten mitzuverfolgen. Um dies machen zu können, restruktierte sich das Unternehmen mit einem neuen Management-Team, einer neuen Aktienkapitalstruktur und einer aktuell stattfindenden Finanzierung, an der im Prinzip jeder teilnehmen kann. Man erhält nicht nur für seinen Anlagebetrag eine Aktie zum aktuellen Marktpreis von $0,06 CAD, sondern noch zusätzlich einen sog. Warrant, womit man das Recht eingeräumt bekommt, während den nächsten 24 Monaten eine weitere Aktie zum Preis von $0,10 CAD kaufen zu dürfen (auch wenn die Aktie höher an der Börse notiert!). Mittels diesem Warrant kann man also seinen Aktienbestand verdoppeln! Um in den Genuss von so einem Warrant zu kommen, muss man jedoch an einer solchen Privatplatzierungs-Finanzierung teilnehmen (jeder, auch Anlger mit Sitz in Deutschland, können teilnehmen). Der einzige Nachteil ist, dass man die Aktien erst nach einer Haltefrist von 4 Monaten frei handeln kann.

Nach der Finanzierung und Restrukturierung wird Saville insgesamt 28.416.714 Aktien im Markt haben: Bei $0,06 CAD entspricht dies also einer Marktkapitaliserung von $1,7 Mio. CAD bzw. €0,9 Mio. EUR bei €0,031 EUR/Aktie.

Das Covette Grundstück befindet sich etwa 190 km östlich von Raddison und 10 km nördlich von der Allwetterstrasse Trans-Taiga Road und der Starkstromleitung LG-3 Transmission Line:

Das Grundstück besteht aus insgesamt 65 aneinanderliegenden Claims, die eine Fläche von etwa 3.370 Hektar (~34 km²) bedecken.

Unternehmensdetails

Saville Resources Inc.

#1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Canada

Telefon: +1 604 681 1568



Aktien im Markt: 19.466.714





Kanada Symbol (TSX.V): SRE

Aktueller Kurs: $0,06 CAD (24.11.2017)

Marktkapitalisierung: $1,2 Mio. CAD





Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): S0J / A2DY3Z

Aktueller Kurs: €0,031 EUR (24.11.2017)

Marktkapitalisierung: €0,61 Mio. EUR

