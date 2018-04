Savedroid – was ist da los?

Es war einer der größten deutschen ICOs und könnte nun zum größten Fintech-Skandal in Deutschland werden. Die Website der Krypto-Spar-App Savedroid ist seit dem Mittag offline und begrüßt die Besucher mit einem Meme und dem Schriftzug „And it’s gone“. Auf dem Twitter Kanal des CEO und Gründers findet sich eine Collage aus einem Selfie am Frankfurter Flughafen und einem Bier am Strand, dessen Urheber man allerdings nicht erkennt. Darüberhinaus sind die Admins in der großen Telegramm-Gruppe inaktiv und in der Gruppe herrscht Anarchie. Für Presseanfragen waren bislang keine Savedroid-Mitarbeiter erreichbar. Bilder und Schriftzug erwecken den Anschein, die Savedroid-Gründer hätten sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht. Dies lässt sich natürlich leicht fingieren.

Soweit die Fakten, mit denen die Community im Internet derzeit drei Szenarien diskutiert.

1. Savedroid wurde gehackt.

Dabei könnten Hacker den Zugriff über die SocialMedia-Kanäle erlangt haben und möglicherweise auch Zugriff auf Tokens gehabt haben. In der Vergangenheit waren Krypto-Börsen und ICOs ein häufiges Ziel von Hackerangriffen. Bislang fehlt jedoch ein „Lebenszeichen“ von Savedroid, was diese These bestätigen würde.

2. Savedroid spielt einen PR-Streich

Ähnlich wie Tesla am ersten April könnte man den Angriff oder Betrug faken und so internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Da der Token bislang an keiner Börse gelistet ist, wäre der kurzfristige Schaden überschaubar. Mittelfristig dürfte man der ICO-Kultur in Deutschland einen Bärendienst erweisen.

3. Der Exit-Scam

Für ICOs, die sich mit dem Geld der Nutzer aus dem Staub machen, hat sich der Begriff „Exit-Scam“ etabliert. Weltweit stellten sich zuletzt immer wieder ICOs als Betrug heraus und die Nutzer erleideten einen Totalverlust. Ein derart öffentlich vollzogener Betrug wäre wohl einmalig, zumal Savedroid am vergangenen Wochenende auf der Invest in Stuttgart Rede und Antwort stand.