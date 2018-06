Saudi-Arabien auf dem Weg in den Index

Beim Blick auf den MSCI Emerging Markets Index rückt Saudi-Arabien zunehmend ins Rampenlicht. Der Aktienmarkt des Königreichs steht vor dem Sprung in den Index – und bietet insbesondere in den Sektoren Banken und Gesundheitswesen attraktive Anlagemöglichkeiten. Besonders unterbewertete Banken profitieren vom Aufschwung und rücken bei den Anlegern zunehmend in den Fokus.

Verpassen Sie nicht unsere heutige Finanzmarktrunde:

Mittwoch, 20.06, 18:00 Uhr: Finanzmarktrunde - Hier gehts zur Anmeldung…

Zum Thema Saudi-Arabien blicken wir ergänzend auf die Einschätzung der T. Rowe Price-Experten:

Saudische Banken profitieren vom Wirtschaftsaufschwung

Mit der Aufnahme in den MSCI Emerging Markets Index in den nächsten Tagen setzt das Land die wirtschaftliche Öffnung weiter fort. In den Fokus internationaler Anleger rückt vor allem der Bankensektor. Unterbewertete, qualitativ hochwertige saudische Banken profitieren derzeit vom Wirtschaftsaufschwung. So hat sich zuletzt das Kreditwachstum beschleunigt. Positiv hat sich zudem der in diesem Jahr deutlich gestiegene Ölpreis auf die Wirtschaftskraft und Kreditvergabe des Landes ausgewirkt.

Über ActivTrades können Sie sowohl die Demo testen, als auch bei dem Online-Broker direkt ein Konto eröffnen. Schauen Sie dazu einfach mal auf deren Webseite vorbei…

US-Zinsen unterstützen die Entwicklung

Darüber hinaus kommen den saudischen Geldinstituten die Zinserhöhungen in den USA zugute. Da die Währung des Landes an den US-Dollar gekoppelt ist, korrelieren saudische Zinssätze traditionell mit der Zinsentwicklung der US-Notenbank Fed, die derzeit die Zinsen Schritt für Schritt erhöht. Dies könnte wiederum die Nettozinserträge der saudischen Banken ankurbeln.

„Uns gefällt im Bankensektor vor allem die Saudi British Bank“, sagt Oliver Bell, leitender Portfolio Manager und Vorsitzender des Advisory Committee für die Middle East & Africa Equity Strategy sowie für die Frontier Markets Equity Strategy bei T. Rowe Price. Die Saudi British Bank ist eine Tochtergesellschaft von HSBC, die gerade mit der RBS-Tochter Alawwal Bank fusioniert. „Die Synergieeffekte des Mergers, das Best-in-Class-Management-Team, der Bilanzpuffer und die hohe Eigenkapitalrendite von vier bis fünf Prozent machen die Bank zu einem Top-Asset der Branche“, so Bell.

Aussichten im Gesundheitswesen ebenfalls positiv

Die Experten von T. Rowe Price sind außerdem hinsichtlich der Aussichten des saudischen Gesundheitswesens optimistisch. „Die saudische Regierung weiß, dass es dringend notwendig ist, das Versorgungsniveau für die Einwohner des Landes zu verbessern“, unterstreicht der Portfoliomanager. Dies zeige beispielsweise die Unterversorgung mit Krankenhausbetten. Saudi-Arabien habe im Schnitt derzeit nur 2,2 Krankenhausbetten pro tausend Einwohner. Dies liege unter dem weltweiten Durchschnitt von 2,5 und weit unter dem europäischen Wert von 6,3 Betten2). „Wir glauben, dass Unternehmen wie die gut geführte Krankenhausgruppe Al Mouwasat Medical an der Spitze des Wachstums stehen werden, das in diesem Sektor wahrscheinlich zu erwarten ist“, sagt Bell.

Quelle: T. Rowe Price, eigene Recherche