Saturn Oil & Gas baut erfolgreich Öl-Portfolio aus

Der kanadische Öl-Produzent Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076 / TSX.V: SOIL) hat am Dienstag die erfolgreiche Akquisition von weiteren 8,25 ‚Sections’ Öl-Rechte in Saskatchewan, Kanada, bekanntgegeben. Das Unternehmen konnte den Zugriff auf nun insgesamt 32,50 ‚Sections’ in der Öl-Region des Ortes Kindersley erhöhen.

Das Management hat wieder ganze Arbeit geleistet und gibt sich zielstrebig. „Wir haben gerade ein erfolgreiches Bohrprogramm abgeschlossen und planen derzeit unser Q4/2018-Programm. Der Zuwachs unserer Landposition fügt sich direkt in unseren Entwicklungsplan ein. Wir bauen unsere Produktionsrate weiter aus, während wir Bohrziele in nachgewiesenen Gebieten aufstocken“, erklärt Scott Newman, Chief Operating Officer - https://www.youtube.com/watch?v=a3qXB0WKpX8&t=8s - von Saturn Oil & Gas in der jüngsten Mitteilung.

Seit dem Abschluss der Eigenkapitalfinanzierung im Juli 2018 in Höhe von 4 Mio. CAD zu 0,12 CAD kennt die Aktie nur noch eine Richtung – nach oben. So wechselten in den vergangenen Tagen bei 0,25 CAD die Aktien die Besitzer. Mit einem Anstieg von über 100 % binnen wenigen Wochen ist Saturn in diesem Jahr die erfolgreichste Unternehmensfinanzierung im kanadischen Energie-Sektor. Offensichtlich geht der Markt davon aus, dass die Finanzierung eine nachhaltige Wertsteigerung ermöglicht.

Der Wechsel des Ticker Symbols an der Börse in Toronto zu SOIL ist als gelungene Marketingaktion zu werten. Letztlich wurde damit das letzte Relikt aus der Vergangenheit des Unternehmens abgelegt. Das Handelsvolumen ist mit steigendem Kursniveau simultan in Deutschland und an der Heimatbörse in Kanada gestiegen. Täglich wechseln mittlerweile mehr als 500.000 Aktien an den Börsen die Besitzer.

Bis zum Monatsende rechnen wir mit den Halbjahreszahlen und Angaben zu den Produktionsraten der jüngsten fünf Horizontalbohrungen. Saturn hat in den vergangenen Wochen drei Horizontalbohrungen in der ‚Viking Formation’ (Leichtöl) durchgeführt. Eine weitere Horizontalbohrung wurde in die ‚Success Formation’ (Schweröl) niedergebracht. Eine fünfte Bohrung wurde in Kooperation mit einem Joint Venture Partner auf 50:50 Basis ebenfalls innerhalb der ‚Viking Formation’ niedergebracht, wobei sich die beiden Gesellschaften die Kosten, aber auch die Einnahmen teilen.

In den Sozialen Medien und auf der Unternehmenswebseite gibt sich das Management mittlerweile relativ offen. In der veröffentlichten Präsentation wird unmissverständlich der Eindruck vermittelt, dass das Team entschlossen auf Wachstum fokussiert ist. Mittlerweile ist es also nur noch eine Frage der Zeit, wann die 500, 1.000 und 2.000 Barrel Produktion pro Tag erreicht wird. Saturn ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden, die auch weiterhin noch viel Kurspotential verspricht.

