Saturn Oil & Gas - Rekordanstieg der Reserven liefert Substanz für Kurspotenzial

Der kanadische Erdölproduzent Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076 / TSX-V: SOIL) hat in den vergangenen Tagen neue Einblicke in die Unternehmensentwicklung veröffentlicht. Neben dem erfolgreichen operativen Wachstum hat sich auch der Öl-Markt mit Preisen der Sorte WTI von über 65,- USD pro Barrel deutlich erholt. Auch der entbrannte Bieterwettkampf zwischen Chevron und Occident um Anadarko rückt den Öl-Sektor zurück ins Rampenlicht. Die Aktie von Saturn notiert mit 0,15 CAD noch immer 50 % unterhalb des Hochs von Oktober 2018 und bietet somit eine äußerst attraktive Einstiegschance.





Zu den Fakten





Gemäß des ‚Reserve Reports‘ vom unabhängigen Gutachter Ryder Scott konnte Saturn per 31.12.2018 die geprüften erschlossenen und produzierenden Reserven im Vergleich zum Vorjahr um 492 % auf 557.100 Barrel steigern. Die geprüften Reserven konnten gegenüber des Vorjahreszeitraum um 323 % auf 2,19 Mio. Barrel gesteigert werden. Die geprüften und wahrscheinlichen Reserven konnten um 467 % auf 4,56 Mio. Barrel zulegen.





Was bedeuten die Reserven pro Aktie?





Der unabhängige ‚Reserve Report‘ von Ryder Scott gibt zudem Anhaltspunkte über den Substanzwert von Saturn - dem Net Asset Value. Gemäß den geprüften und wahrscheinlichen Reserven per 31.12.2018 beträgt der Net Asset Value (NAV) nach einer 10 %igen Diskontierung rund 81,77 Mio. CAD bzw. 0,36 CAD pro Aktie. Der Net Present Value (NPV) konnte unter dessen im Berichtszeitraum um 768 % auf rund 91,37 Mio. CAD gesteigert werden. Zur Erinnerung, der momentane Börsenwert von Saturn beträgt trotz seiner exzellenten Wachstumsraten rund 34 Mio. CAD.







Quelle: Saturn Oil & Gas, Corporate Presentation vom 23.04.2019





Erwartungen für 2019



Saturn hat in der jüngsten Unternehmenspräsentation, die auf der Webseite des Unternehmens seit 23.04.2019 verfügbar ist, einige interessante Einblicke für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Für 2019 erwartet das Unternehmen einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 71,39 CAD pro Barrel. Abzüglich der operativen Kosten für u.a. Logistik 12,- bis 13,50 CAD pro Barrel sowie Abgaben von 1,50 bis 2,50 CAD pro Barrel, erwartet das Unternehmen Netbacks von rund 56,81 CAD pro Barrel. Bis zum Jahresende plant Saturn 2.000 Barrel pro Tag zu produzieren. In einer früheren Mitteilung hat das Unternehmen für das zweit Quartal 2019 eine durchschnittliche Fördermenge von 950 Barrel pro Tag in Aussicht gestellt.





Quelle: Saturn Oil & Gas, Corporate Presentation vom 23.04.2019









Steigerung der Förderraten



Saturn hat im ersten Quartal 2019 neun Bohrungen erfolgreich abgeschlossen und im März mit insgesamt 29 Bohrungen über 1.100 Barrel pro Tag gefördert. In der Spitze lag die Förderrate bei über 1.400 Barrel pro Tag. Im aktuell laufenden Quartal sind wie regional witterungsbedingt üblich keine Bohrungen geplant. Im dritten Quartal sollen aber bereits wieder 12 Bohrungen und im letzten Quartal 2019 weitere 15 Bohrungen durchgeführt werden. Insgesamt plant Saturn mit 36 Bohrungen in diesem Jahr das Inventar auf rund 250 Bohrziele zu steigern.

Quelle: Saturn Oil & Gas, Corporate Presentation vom 23.04.2019









Boom Region im Westen von Saskatchewan



Saturn ist fokussiert auf den Ausbau des Portfolios mit risikominimierten Öl-Förderrechten. Vor diesem Hintergrund akquiriert das Unternehmen seit rund zwei Jahren Förderrechte im zentralen Westen der Provinz Saskatchewan in der Nachbarschaft von bereits erfolgreichen und namhaften Öl-Produzenten. Mittlerweile kann Saturn bei der Planung von Bohrungen mehr als 50 ‚Sections‘ (Quadratmeilen) einbeziehen. Das Portfolio umfasst Bohrziele für Leicht- und Schweröl, wobei der Leichtölanteil laut Jahresplanung 96 % betragen wird.





Quelle: Saturn Oil & Gas, Corporate Presentation vom 23.04.2019









Hochmargiges Leichtöl



In den Tiefen von 700 bis 750 m unterhalb der Erdoberfläche fördert Saturn aus der sogenannten Viking Formation Leichtöl mit API Werten von 36° bis 38°. Mit einem Abstand von 150 Meter können zahlreiche horizontale Bohrungen pro ‚Section‘ durchgeführt werden. Erwartungsgemäß betragen die Produktionsmengen in den ersten 30 Tagen der Förderung 60 bis 120 Barrel pro Tag und in diesem Zusammenhang amortisieren sich die Bohr- und Fertigstellungskosten in Höhe von bis zu 1,1 Mio. CAD innerhalb von rund einem Jahr. Die geförderte Öl-Qualität kann auf dem aktuellen Ölpreis Niveau von rund 65,- USD pro Barrel für WTI entsprechende Netbacks von 50,- bis 60,- CAD pro Barrel vorweisen.









Quelle: Saturn Oil & Gas, Corporate Presentation vom 23.04.2019









Fazit





Der Öl-Preis der Sorte WTI ist von September bis Dezember 2018 von rund 77,- USD auf rund 43,- USD pro Barrel gefallen und notiert mittlerweile wieder bei über 65,- USD pro Barrel. Die Saturn Aktie hat die Erholung des Ölpreises noch in keinster Weise mitgemacht und kann somit durch die Kurshalbierung im Vergleich zum Oktober 2018 erhebliches Potenzial vorweisen. Der NAV von 0,36 CAD pro Aktie per 31.12.2018 ist ebenfalls ein nachhaltiges Fundament. Bei einem aktuellen Kurs von 0,15 CAD notiert die Aktie momentan mit einem Abschlag zum 2018er NAV in Höhe rund 58 %. Wir gehen davon aus, dass spätestens im Mai mit der Bekanntgabe des Berichtes über das erste Quartal 2019 die Aufholjagd der Saturn Aktie beginnen wird.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung.