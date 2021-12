Sasol Ltd.: Schöner geht es kaum

Weitere Suchergebnisse zu "Sasol":

von Manfred Ries

Sasol Ltd. (Wochenchart): Vieles spricht für ein neuerliches Comeback.

Montag, 6. Dezember 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin erneut einen Blick wert: die …

…Emerging Markets! Aber einmal mehr auch wieder die Rohstoffe, nachdem der Öl-Preis am Montag um 2,8 Prozent gestiegen ist. Heute geht es um die südafrikanische Sasol Ltd. (ADR) (WKN: 865585). Die Notierungen nämlich testeten zuletzt ihre 200-Tagelinie, die sich einmal mehr als tragfähiger Support erwiesen hat – Zeit für ein neuerliches Comeback? Vieles spräche dafür.

Zum Hintergrund: Die Sasol-Aktie hatte ich Ihnen bereits Ende September auf der Long-Seite angedient. Kurs damals: 15,20 EUR und genau rechtzeitig vor dem Start einer nachfolgenden Kursrallye bis auf 16,90 EUR – ein Gewinn von ~11% in nur zwei Handelswochen. Das zeigt einmal mehr die Kraft der Rohstoffe und Emerging Markets, aber auch die Notwendigkeit mit dem Arbeiten einer gewieften Stop-Losskurs-Politik.

Wie geht’s weiter? Kurs am Montag, 6. Dezember 2021 an der Börse in Frankfurt: 15,40 EUR; +4,1% gegenüber dem Freitagsschlusskurs. Damit liegen die Notierungen wieder oberhalb ihrer 15-EUR-Preismarke – das Kaufinteresse ist unverkennbar und der Aufwärtstrend nicht zu übersehen; davon spricht eben der positive Verlauf der 200-Tagelinie. Eine Durchschnittslinie, die Sie als engmaschige Unterstützung im Auge behalten sollten. Knapp unterhalb ließe sich, im Falle einer etwaigen Long-Strategie, ein Stop-Losskurs platzieren.

Die Sasol Ltd. ist ein transnationales Unternehmen der Erdöl- und chemischen Industrie mit Firmensitz in Johannesburg/Südafrika. Dort gilt er als der zweitwichtigste Industriekonzern des Landes und ist mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 9,9 Mrd. EUR ein Indexschwergewicht. Die Company wurde 1950 als South African Coal, Oil and Gas Corporation Ltd. zur Herstellung von Kraftstoffen aus Vergasungstechnologien gegründet.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren und performancestarken Wochenauftakt! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.