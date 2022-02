Sartorius Vz.-Discount-Zertifikate mit bis zu 13% Chance und 16% Discount

In der langfristigen Betrachtung konnte sich die neu in den DAX aufgenommene Vorzugsaktie des Laborausrüsters Sartorius (ISIN:DE0007165631) hervorragend entwickeln. Obwohl die Aktie seit ihrem Hoch bei 631,60 Euro vom 30.11.21 ein Viertel ihres Wertes verloren hat, befindet sich in einem 3-Jahresvergleich noch immer mit mehr als 300 Prozent im Plus. Seit dem Jahresbeginn 2022 reduzierten Gewinnmitnahmen bis zum 27.1.22 sogar auf bis zu 416 Euro. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen und der Bestätigung des Ausblicks sprang der Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 486 Euro an.

Nach den starken Zahlen und dem beruhigenden Ausblick bekräftigten Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 650 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Discount-Zertifikaten auf die schwankungsfreudige Aktie werden Anleger in den nächsten Monaten nicht nur bei einem Kursanstieg sondern auch bei einem stagnierenden oder nachgebenden Aktienkurs positive erwirtschaften.

Discount-Zertifikat mit 11% Chance und 16% Discount

Das BNP-Discount-Zertifikat auf die Sartorius Vz.-Aktie (ISIN: DE000PH6F8X1), BV 1, Bewertungstag 16.12.22, mit Cap bei 450 Euro wurde beim Aktienkurs von 486,70 Euro mit 404,07 – 407,17 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 16,34 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Sartorius Vz.-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 450 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 450 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in elf Monaten einen Bruttoertrag von 10,51 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Notiert die Sartorius Vz.-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 78 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Sartorius Vz.-Aktie ins Depot geliefert.

Discount-Zertifikat mit 13% Chance und 14% Discount

Mit Discount-Zertifikate mit höherem Cap und entsprechen höherem Risiko können Anleger die Renditechancen ihres Investments erhöhen. Das SG-Discount-Zertifikat auf die Sartorius Vz.-Aktie (ISIN: DE000SF5QRP9), BV 1, Bewertungstag 16.12.22, mit Cap bei 470 Euro wurde beim Aktienkurs von 83,50 Euro mit 416,87 – 417,07 Euro quotiert und verfügt somit über einen Discount 14,31 Prozent.

Notiert die Sartorius Vz.-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 470 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 470 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in elf Monaten einen Bruttoertrag von 12,70 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Notiert die Sartorius Vz.-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 470 Euro, dann erhalten Anleger auch für dieses Zertifikat eine Sartorius Vz.-Aktie ins Depot geliefert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius Vz.-Aktien oder von Anlageprodukten auf Sartorius Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek