Sartorius-Calls nach Kaufsignal mit 74%-Chance

Laut dem UBS-KeyInvest TrendRadar ist der Kurs der Sartorius-Aktie (ISIN: DE0007165631) am 24.10.18 aus seinem nach unten gerichteten Trendkanal nach oben hin ausgebrochen. Die Kursziele liegen nun bei 124,73 Euro bzw. 132,79 Euro. Ein SL-Limit sollte bei 103,98 Euro platziert werden.

Wenn die Sartorius-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 117,80 notierte, in den nächsten Wochen zumindest auf 125 Euro zulegen kann, dann werden Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 120 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis bei 120 Euro, Bewertungstag 21.12.18, BV 0,1, ISIN: DE000DGV03A6, wurde beim Aktienkurs von 117,30 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro gehandelt.

Erreicht die Sartorius-Aktie in spätestens einem Monat die Marke von 125 Euro, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,82 Euro (+28 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 109 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 109 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UX7L1X4, wurde beim Aktienkurs von 117,30 Euro mit 0,89 – 0,92 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Sartorius-Aktie auf 125 Euro wird der Turbo-Call – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – einen inneren Wert von 1,60 Euro (+74 Prozent) erreichen.

Faktor Long-Zertifikate

Will man hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung an Kurssteigerungen der Sartorius-Aktie teilhaben, dann könnte man ein Investment in Faktor-Long-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Das Morgan Stanley-Faktor-Long-Zertifikat auf die Sartorius-Aktie mit ISIN: DE000MF2LGE0, bildet die Kursbewegungen der Aktie mit 3-fachem Hebel ab. Beim Morgan Stanley-Faktor-Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF2LGG5, werden die Kursbewegungen der Aktie sogar mit 5-facher Hebelwirkung widergespiegelt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Sartorius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek