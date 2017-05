Sarama Resources – Sehr zufrieden mit Fortschritten auf Karankasso

Weitere Suchergebnisse zu "Sarama Resources":

Das Karankasso-Goldprojekt in Burkina Faso von Sarama Resources (WKN A1JPHS / TSX-V SWA) und deren Partner Savary Gold hat bisher für eine Reihe guter Nachrichten gesorgt. Im April haben wir bereits von einigen Volltreffern der beiden Unternehmen bei den Explorationsbohrungen in Afrika berichtet. Die neuesten Daten von 24 Bohrungen, die Sarama Resources und Savary Gold nun vorgelegt haben, sind nicht minder interessant.



Vor allem das Bohrloch HE-RC-17-085 durchschnitt eine Schicht hoch mineralisierten Golderzes. Auf einem 4 Meter starken Abschnitt dieser Bohrung wurden pro Tonne Gestein 13,05 Gramm Gold gefunden. Erneut kommt damit ein Bohrloch auf enorme zweistellige Gramm-Werte, schon die letzten Daten zeigten, dass ein solcher Treffer kein Ausnahmefall ist. Einen weiteren sehr guten Wert bringt HE-RC-17-089 hervor: Hier wurden auf 3 Meter Strecke pro Tonne Gestein immerhin 6,45 Gramm Gold gefunden. Der Abschnitt ist Teil einer 7 Meter mächtigen Schicht mit 2,96 Gramm Gold pro Tonne Gestein, auf die die beiden Projektpartner in der Kueredougou Zone schon ab einer Tiefe von 20 Metern gestoßen sind.





Mit den nun vorliegenden Daten sind die Explorationsaktivitäten von Sarama Resources nicht beendet. Auf Karankasso wird weitergearbeitet. Man sei hier sehr zufrieden mit der Entwicklung des Projektes, heißt es aus dem Management des kanadischen Unternehmens. Auf den verschiedenen Projekten im Hounde-Gürtel Burkina Fasos wird Sarama Resources im laufenden Jahr insgesamt 8 Millionen kanadische Dollar in diverse Erkundungsarbeiten investieren.