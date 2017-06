Sarama Resources – Hochgradige Bohrergebnisse eröffnen ganz neues Potenzial!

Die kanadische Goldgesellschaft Sarama Resources (WKN A1JPHS / TSX-V SWA) hat die Ausrichtung ihrer Aktivitäten auf dem South Houndé-Projekt, das man zusammen mit Minengigant Acacia Mining (WKN A1CTRD) erkundet, verändert. Und das führt sofort zu weiteren Erfolgen: bis zu 112 Gramm Gold pro Tonne kann man nun nachweisen!

Zuvor hatte Sarama vor allem die bekannte, oberflächennahe Vererzung ausgedehnt, sich aber mit den jüngsten Bohrungen darauf konzentriert, die Erweiterung des bekannten Vererzungssystems in die Tiefe zu untersuchen. (bestehende Ressource von 2,1 Mio. Unzen Gold) Und dabei konnte man sofort positive Ergebnisse verbuchen. Die in größerer Tiefe gefundenen, hochgradigeren Vererzungsabschnitte eröffnen dem Unternehmen laut CEO Andrew Dinning die Möglichkeit, bei der Entwicklung des Projekts auch einen Untertageabbau in Betracht zu ziehen!

Denn obwohl man nur begrenzte Bohrungen durchgeführt hat – 11 Bohrlöcher mit von 1.100 Metern an Rückspül- und 4.500 an Diamantkernbohrungen –, haben diese laut Herrn Dinning gezeigt, dass man über kontinuierliche Vererzung mit wirtschaftlich signifikanten Gehalten verfügt! Nach Aussage von Saramas CEO eröffnet dies South Houndé das Potenzial zu einem Tage- und Untertagebaukomplex zu werden, vor allem, wenn man die Bondi-Lagerstätte und die neu erworbene Botoro-Liegenschaft hinzunimmt.

Insgesamt hat Sarama mit den jüngsten Bohrungen auf South Houndé die Vererzung kontinuierlich bis in eine Tiefe von rund 550 Metern ausgedehnt und man geht davon aus, dass die Ressource der Lagerstätte MM rund 200 Meter abfallen in der Nähe hochgradiger Adern ausgedehnt werden kann.

Die Bohrungen auf der MC-Lagerstätte, die den größten Teil der bislang bekannten Ressource enthält, dürften die Vererzung im Streichen um rund 150 Meter um die hochgradigen Adern herum erweitern.

Die Highlights der Bohrungen waren:

MC-Lagerstätte

-6,0 Meter mit 12,15 g/t Gold, darunter 2,6 Meter mit 27,03 g/t Gold und 0,5 Meter mit 112,3 g/t Gold,

- 6,7 Meter mit 3,85 g/t Gold inkl. 3,9 Meter mit 6,22 g/t Gold sowie

- 6,8 Meter mit 6,83 g/t Gold und 2 Meter mit 18,76 g/t Gold.

MM-Lagerstätte (südliche Ausdehnung)

- 11,3 Meter mit 3,50 g/t Gold inkl. 6,5 Meter mit 5,03 g/t Gold

MM Lagerstätte (nördliche Ausdehnung)

- 5,6 Meter mit 2,65 g/t Gold inkl. 1,5 Meter mit 8,70 g/t Gold,

- 4,2 Meter mit 2,82 g/t Gold inkl. 1,1 Meter mit 7,83 g/t Gold und

- 3,4 Meter mit 5,25 g/t Gold.

Wir sind der Ansicht, dass dies durchwegs positive Neuigkeiten für Sarama sind. Eine mögliche Ausdehnung der South Houndé-Ressource in die Tiefe mit hohen Gehalten, eröffnet dem Unternehmen unserer Meinung nach ganz neues Potenzial. Wir werden unsere Leser auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, zudem Acacia dieses Jahr insgesamt 4 Mio. USD für Explorationsaufwendungen bereitstellt, um sich seinen Anteil an South Houndé zu sichern. Es dürften also noch einige Neuigkeiten folgen.



