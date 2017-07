Sarama Resources – Bondi-Übernahme so gut wie abgeschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Sarama Resources":

Die Übernahme der Goldlagerstätte Bondi in Burkina Faso durch die kanadische Sarama Resources (WKN A1JPHS / TSX-V SWA) ist quasi abgeschlossen. Denn wie Sarama heute mitteilt, hat das Bergbauministerium des westafrikanischen Landes die Rechnung für den Übertrag der Explorationsgenehmigung für die Djarkadougou-Liegenschaft, die Bondi beherbergt, ausgestellt und das Unternehmen diese bereit beglichen. Sarama übernimmt die Liegenschaft von Orezone Gold (WKN A0RF8Q).

Damit ist auch der letzte Schritt vor der offiziellen Übertragung der Rechte an Sarama abgeschlossen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese noch im dritten Quartal 2017 erfolgen wird. Dann werden auch die von Sarama an Orezone ausgegebenen Aktien und Warrants freigegeben.

Mit Orezones Zustimmung hat Sarama bereits im zweiten Quartal 2017 erste Explorationsaktivitäten auf der Liegenschaft aufgenommen und schon neue Explorationsziele identifiziert und mit Bohrungen getestet. Die Ergebnisse wird man präsentieren, wenn sie vorliegen. Die Bondi-Lagerstätte weist eine historische, d.h. nicht heutigen, kanadischen Standards entsprechende gemessene und angezeigte Ressource von 280.000 und eine geschlussfolgerte Ressource von noch einmal 150.000 Unzen Gold auf.

Die Djarkadougou-Liegenschaft ist Teil von Saramas Three Bee-Projekt und soll laut CEO Andrew Dinning eine wichtige Rolle in den zukünftigen Entwicklungsplänen des Unternehmens spielen. Denn, so Herr Dinning weiter, Djarkadougou ist ein wichtiger Teil der Konsolidierung des aussichtsreichen South Houndé-Gürtels. Das ist ein Gebiet, in dem Sarama bereits erhebliche Explorationserfolge vorweisen kann und in dem das Unternehmen eine umfangreiche Landposition kontrolliert, die drei fortgeschrittene Goldprojekte einschließt.



