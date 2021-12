Santa Claus Rally oder Omikron und die potenzielle fünfte Welle

Während die einen eine potenzielle „“ über und nach den Feiertagen nicht verpassen wollen und deshalb im Markt bleiben, nehmen die anderen aus Angst vor negativen Nachrichten und einem über das lange Wochenende wieder anziehenden Infektionsgeschehen lieber etwas Geld vom Tisch. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets vor:

Mit dieser Art Gleichgewicht kehrt nach einem eher hektischen Wochenstart nun doch etwas vorweihnachtliche Ruhe im Deutschen Aktienindex ein, der weiter um seine 200-Tage-Linie pendelt. Sollte die Volatilität ‚zwischen den Jahren‘ wieder zunehmen, muss der Index in jedem Fall die Region um 15.000 Punkte weiter verteidigen. Ansonsten droht ein stürmischer Jahresauftakt in Frankfurt.

Denn sollte es sich in Sachen Omikron mit den aktuell leicht sinkenden Infektionszahlen in der Tat um die Ruhe vor dem Sturm einer fünften Welle handeln, könnte dies auch die Ruhe vor dem Sturm am Aktienmarkt bedeuten. Kontaktbeschränkungen nach den Feiertagen sind eingepreist, großflächige und länger dauernde Lockdowns wohl eher noch nicht.

In New York ist man zumindest froh, dass der Gesprächsfaden zwischen US-Präsident Biden und Senator Manchin nicht ganz abgerissen ist. Sollte sich hier in den kommenden Tagen eine positive Entwicklung in Richtung Sozial- und Klimapaket abzeichnen, wäre dies zumindest mal eine gute Nachricht inmitten aller aufziehenden Probleme für den Aktienmarkt.