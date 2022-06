Sandstorm Gold Ltd.: die Bärenflagge könnte den Weg weisen!

Auch die Saisonalität beim gelben Edelmetall spricht für einen Abverkauf bei Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: SAND ISIN: CA80013R2063

Rückblick: Die Aktie liegt fast 14 Prozent im Halbjahresplus, dennoch ist offensichtlich Sand im Getriebe. Nach dem Jahreshoch am 13. April ging es deutlich bergab. Die Bärenflagge fand womöglich ihr Ende mit des Test des fallenden 20er-EMA. Auf der Unterseite formiert sich eine Unterstützung bei 6.50 USD. Sollte diese gebrochen werden, dürfte das Pivot-Tief vom 12. Mai das nächste Kursziel sein.

Chart vom 26.05.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 6.60 USD





Meine Expertenmeinung zu SAND

Meinung: Sandstorm Gold Ltd. ist ein Goldstreaming-Unternehmen, das Vorabfinanzierungen für Bergbauunternehmen bereitstellt. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Abschluss von Kaufverträgen für fortgeschrittene Projektierungen oder in Betrieb befindliche Minen. Der Hauptsitz von Sandstorm Gold Ltd. befindet sich im kanadischen Vancouver. In Sachen Saisonalität gehört der Juni zu den schwächeren Monaten, so dass auch hier mit einem Abverkauf zu rechnen ist.

Mögliches Setup

Setup: Die Eckdaten für unser Long Setup ergeben sich unmittelbar aus der o.g Chartformation. Frische Quartalszahlen gibt es am 10. August, so dass auch ein relativ langer Trade möglich wäre. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SAND.

Veröffentlichungsdatum: 31.05.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von